Россия затрудняет выход иностранных компаний из страны

Власти все больше затрудняют выход иностранных компаний из России, сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Исход иностранных компаний из РФ начался вскоре после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Некоторым удалось уйти быстро, но другим потребовалось больше времени – либо из-за собственной медлительности, либо из-за бюрократии.

Теперь покидающие Россию компании обязывают делать 50-процентную скидку от продажной цены и платить десять процентов налогов в госбюджет. Кроме того, все труднее интерпретировать правила и разрешения, связанные с продажей.

По данным Reuters, западные компании уже потеряли более 80 млрд долларов (около 74 млрд евро) из-за списаний и сокращения доходов, связанных с их российским бизнесом.

Одним из последних Россию покинул голландский производитель пива Heineken, который продал свои российские предприятия местному предпринимателю за символическую цену в один евро.

Многие иностранные компании также находятся под угрозой национализации. В июле Россия приобрела акции российских дочерних компаний датского производителя пива Carlsberg и французского производителя продуктов питания Danone.

Некоторые иностранные компании решили остаться в России, потому что они смогли получать большую прибыль, поскольку конкуренты были вытеснены с рынка. Например, алкогольный гигант Bacardi продолжает получать внушительную прибыль в России, несмотря на то что объявил о своем намерении покинуть страну вскоре после начала войны.