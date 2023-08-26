В ночь на 1 апреля 2006 года 27-летний Брайан Шаффер зашел в бар в Коламбусе, штат Огайо, и испарился. Буквально. На камерах наблюдения было видно, как мужчина заходит в бар, однако так из него и не выходит. Уже почти 20 лет эта загадка мучает умы людей, пишет Rus.TVNET. Как человек может испариться?

Последний раз Брайана Шаффера видели живым за несколько минут до двух ночи в баре Ugly Tuna. На записи с камер видеонаблюдения видно, как он снаружи бара разговаривает с двумя женщинами, затем снова заходит в бар через главный вход и исчезает.