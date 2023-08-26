Случаи отравлений в Эстонии: устаревшие методы оказания первой помощи приносят больше вреда, чем пользы

Руководитель информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер рассказала, что сфера лечения отравлений постоянно развивается, и когда-то разработанные рекомендации могут быть уже не самыми лучшими для применения.

«Существует множество устаревших "народных" подходов к оказанию первой помощи при отравлениях, которые на самом деле ухудшают состояние пострадавшего или врачам после их применения приходится лечить серьезный ущерб здоровью, нанесенный такой помощью», - сказала он.

Одер подчеркнула, что вызывание рвоты при отравлении определенно не работает, равно как и так называемый «ресторанный метод», когда пострадавшему дают большое количество воды, а затем вызывают рвоту. Вместо этого в случае отравления лекарствами прополощите рот, удалите остатки лекарства изо рта и позвоните по инфолинию 16662 для получения инструкций к действию.

При отравлении химикатами после полоскания рта нужно выпить воды небольшими глотками. Это нужно для того, чтобы разбавить проглоченное химическое вещество - максимум один стакан для взрослого, для ребенка объем воды должен быть исходя из расчета 15 мл/кг веса. При этом необходимо оценить способность глотания и позвонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662 для оценки ситуации и получения дальнейших указаний к действиям.