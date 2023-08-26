В течение года в Эстонии обычно происходит чуть более 3000 случаев отравлений, требующих госпитализации, и 4000 случаев отравлений, по поводу которых звонят на инфолинию по вопросам отравлений 16662 для получения консультаций. К сожалению, бывают ситуации, когда вместо того, чтобы попросить совета для оказания помощи, люди пытаются справиться с отравлением самостоятельно, используя для этого устаревшие приемы. Однако эти методы обычно приносят больше вреда, чем пользы.
Случаи отравлений в Эстонии: устаревшие методы оказания первой помощи приносят больше вреда, чем пользы
Руководитель информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер рассказала, что сфера лечения отравлений постоянно развивается, и когда-то разработанные рекомендации могут быть уже не самыми лучшими для применения.
«Существует множество устаревших "народных" подходов к оказанию первой помощи при отравлениях, которые на самом деле ухудшают состояние пострадавшего или врачам после их применения приходится лечить серьезный ущерб здоровью, нанесенный такой помощью», - сказала он.
Одер подчеркнула, что вызывание рвоты при отравлении определенно не работает, равно как и так называемый «ресторанный метод», когда пострадавшему дают большое количество воды, а затем вызывают рвоту. Вместо этого в случае отравления лекарствами прополощите рот, удалите остатки лекарства изо рта и позвоните по инфолинию 16662 для получения инструкций к действию.
При отравлении химикатами после полоскания рта нужно выпить воды небольшими глотками. Это нужно для того, чтобы разбавить проглоченное химическое вещество - максимум один стакан для взрослого, для ребенка объем воды должен быть исходя из расчета 15 мл/кг веса. При этом необходимо оценить способность глотания и позвонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662 для оценки ситуации и получения дальнейших указаний к действиям.
«Питье большого количества воды, в свою очередь, может привести к рвоте, что опасно для пострадавшего. При рвоте раздражающее или едкое химическое вещество перемещается еще несколько раз вверх и вниз по пищеводу, тем самым усугубляя повреждение полости рта и пищевода. Кроме того, рвотные массы могут попасть в дыхательные пути и человек может задохнуться», - объяснила Одер.
Также важно помнить, что попавший в организм химикат нельзя нейтрализовать самостоятельно, поскольку процессы, возникающие при взаимодействии щелочных и кислотных веществ, могут нанести необратимый вред организму. «Лучшим средством для полоскания и разбавления раздражающих или разъедающих веществ, попавших на кожу или в рот, всегда является негазированная вода. Чтобы разбавить объем поступившего токсичного вещества, необходимо избегать напитков, содержащих углекислый газ, поскольку углекислый газ растягивает стенку желудка, а уже поврежденные ткани и ускорение опорожнения желудка способствуют перфорации стенки желудка», - сказала Одер.
Для облегчения отравления часто принимают активированный уголь, но при этом необходимо помнить, что активированный уголь – это такой же лекарственный препарат, как и любой другой, у которого есть определенная причина и дозировка для его приема.
Активированный уголь является важным средством первой помощи при несчастных случаях, вызванных лекарствами и природными ядами (например, грибами, растениями, ягодами), но его нельзя использовать, например, при отравлении алкоголем, нефтепродуктами, едкими кислотами и основаниями, а также металлами, поскольку активированный уголь не может их связать.
«В домашней аптечке можно хранить 50 граммов активированного угля про запас — это доза, необходимая взрослому человеку; количество, которое дают ребенку, зависит от его веса. Поскольку к употреблению активированного угля имеется ряд противопоказаний, всегда следует предварительно уточнять на инфолинии по вопросам отравлений 16662, является ли проглоченное вещество опасным и требует ли ситуация вмешательства, а также связывает ли активированный уголь данное вещество», - посоветовала Одер.
При несчастном случае с отравлением или подозрении на отравление не следует ждать появления симптомов.
Некоторые случаи отравлений могут первоначально протекать без особых симптомов или вызывать лишь легкий дискомфорт, но при этом быть серьезными и требовать срочного вмешательства на начальных стадиях. Внешний вид пострадавшего не всегда может указывать на то, насколько серьезна ситуация на самом деле.
Предварительно необходимо промыть рот или кожу от вредного вещества, выпить глоток за глотком чистой воды и позвонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662, чтобы оценить ситуацию и получить дальнейшие инструкции по действиям.
Звонки принимаются анонимно и звонить можно независимо от времени суток и праздников – линия работает круглосуточно, обычно средняя продолжительность разговора составляет три-четыре минуты.