Кая Каллас: я не планирую уходить в отставку

«Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии», - сказала Каллас в интервью ERR.

По ее словам, за санкционные товары нужно наказывать, остальной бизнес – это вопрос морального компаса.

Она также подчеркнула, что они с супругом рабочие вопросы дома не обсуждают. Что касается кредита, который Каллас дала фирме мужа, то эти деньги, по словам премьер-министра, использовались фирмой вместе с другим капиталом для различных финансовых инвестиций, и на данный момент вся сумма кредита была уже возвращена.

Напомним, что в среду стало известно, что Stark Logistics, компания Арво Халлика, мужа премьер-министра Каи Каллас, одного из самых активных инициаторов введения санкций против России, продолжила заниматься транспортировкой товаров в Россию: их деловой партнер, компания Metaprint, который также имеет долю в компании Stark Logistics, уже полтора года не может там упаковать вещи.

Генеральный директор Stark Logistics Кристьян Крааг заверил, что во время войны у компании не было ни одного российского клиента. Однако у Stark Logistics есть эстонский клиент Metaprint, у которого в России есть завод по производству аэрозольной упаковки. Последняя перевозка для эстонского заказчика состоится в сентябре.