Два человека попали в больницу из-за удара молнии. Как защитить себя?

Опираясь на свой опыт, Орас сообщил, что зачастую причиной трагических несчастных случаев становятся недостаточные знания об электробезопасности и чувство опасности – как у детей, так и у их родителей. «Нередко причиной несчастного случая становится человеческая лень: зарядные устройства подключены к розеткам, мелкая электроника не отключена от сети, удлинители без защиты от сверхнапряжения и так далее, – перечислил специалист. – Например, компьютеры, роутеры, дигибоксы, зарядные устройства, телевизоры и музыкальные центры особенно чувствительны именно к сверхнапряжению и импульсному току».

Ключевое слово – предотвращение

Как же защитить свой дом от грозы? По словам Ораса, хорошая превентивная мера – использовать молниеотводы, соответствующие требованиям. Молниеотвод здания состоит из наружной и внутренней системы. Задача наружной системы – поймать молнию, рассеять ее силу через заземлители и направить в землю. Задача внутренней системы – защитить электроприборы от сверхнапряжения и импульсного тока.

Орас подчеркнул, что полную услугу защиты от молний в Эстонии предлагают несколько предприятий, однако, к сожалению, в случае прямого попадания никто не может дать гарантию стопроцентной защиты. «При работах с электричеством и создании систем защиты от молний следует обязательно обращаться только к компетентным специалистам. Кроме того, следует заказать проверку, исправно ли в доме повторное заземление и в норме ли результат измерения», – добавил он.

В опасности все электроприборы