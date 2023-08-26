Два человека попали в больницу из-за удара молнии. Как защитить себя?

Удар молнии невозможно предотвратить, однако защитить от его последствий можно и себя, и свое имущество. По данным Спасательного департамента, в этом году из-за грозы началось шесть пожаров: четыре – в частных домах и два – в подсобных помещениях.
Всего несколько дней назад датчик Nublu зарегистрировал в одном частном доме в Пыльвамаа пожарную тревогу. В тех местах была сильная гроза, и от удара молнии в электропроводах возникло сверхнапряжение.
«В гостиной на первом этаже в стене загорелись провода. Огонь перекинулся на комнату, где возле стены стоял диван – он тоже загорелся», – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
В доме находились два человека: пожилая женщина и ее сын. После того как пожар был потушен, скорая помощь доставила их в больницу на осмотр, поскольку они не менее 20 минут находились в помещении, заполненном дымом и угарным газом.
Еще более серьезный случай произошел месяц назад в деревне Треймани (волость Хяэдемеэсте).
В Центр тревоги сообщили, что из-за ударившей в дом молнии пострадал ребенок, находившийся рядом с окном. Скорая помощь доставила в больницу ребенка с ожогами и мужчину, отравившегося угарным газом. Другие люди, находившиеся в доме – мать и двое детей, – не пострадали.
«Стол в комнате покрылся копотью, из дома вынесли тлевшие занавески и ковер, – рассказали в Спасательном департаменте. – От удара молнии в доме разбилось окно, убранство комнаты пришло в беспорядок, с торцевой стены дома упало несколько кирпичей. Опасную зону вокруг стены обозначили лентой». По словам руководителя спасательных работ, гроза повредила и электрический щит, для проверки которого пришлось вызывать электриков.
«Иногда гроза может быть далеко, молния попадает в электросеть в километрах от вас, но сверхнапряжение все же попадает по электролиниям к вам домой, – предупредил Райво Орас, который ведет в Elektrilevi занятия на тему безопасности. – Предотвратить удар молнии невозможно, однако от его последствий можно защитить и себя, и свое имущество».
Недостаток знаний и чувства опасности
Всего через пару дней после происшествия в Треймани в Спасательный департамент поступил еще один аналогичный вызов: молния ударила в дом в Пауаствере (волость Пыльтсамаа).
К моменту прибытия спасателей здание и чердак были задымлены. Молния ударила под жестяной наружный подоконник в утеплитель, там был обнаружен небольшой очаг пожара. Также из-за удара молнии сдвинулось бревно в наружной стене. Светильники в подвесном потолке выпали из гнезд, электрические розетки, провода, различные электроприборы и электроника получили повреждения.
У молодого мужчины, находившегося в доме во время грозы, от раскатов грома заложило уши, он частично потерял слух и жаловался на головокружение. Для проверки состояния его здоровья была вызвана скорая помощь. Спасатели в это время проверяли пожарную безопасность здания.
Что делать в случае грозы?
- При возможности не выходите на улицу, закройте двери и окна зданий, не стойте рядом с окнами.
- Отключите бытовую технику от электросети, вытащите провода из розеток.
- Держитесь подальше от настенных розеток (убедитесь, что занавески не расположены слишком близко к ним).
- Не говорите по настольному телефону: это может вызвать электрический и акустический шок.
- Во время грозы не разводите огонь в печи, камине или плите: заряженные частицы в воздухе срабатывают как громоотвод.
- Не открывайте краны с водой: вода – хороший проводник электричества.
- Не прячьтесь под деревьями, растущими по одиночке: древесина хорошо проводит электричество. Молния чаще попадает в лиственные деревья, особенно дубы, потому что они проводят электричество лучше, чем хвойные деревья.
- Рядом с металлическими мачтами и заборами существует большая опасность получить удар молнии.
- Держитесь подальше от упавших линий электропередач и сообщите о них по телефону Elektrilevi 1343.
- В случае повреждений и разрушений, представляющих непосредственную опасность, звоните по номеру вызова экстренной помощи 112.
Источник: Elektrilevi
Опираясь на свой опыт, Орас сообщил, что зачастую причиной трагических несчастных случаев становятся недостаточные знания об электробезопасности и чувство опасности – как у детей, так и у их родителей. «Нередко причиной несчастного случая становится человеческая лень: зарядные устройства подключены к розеткам, мелкая электроника не отключена от сети, удлинители без защиты от сверхнапряжения и так далее, – перечислил специалист. – Например, компьютеры, роутеры, дигибоксы, зарядные устройства, телевизоры и музыкальные центры особенно чувствительны именно к сверхнапряжению и импульсному току».
Ключевое слово – предотвращение
Как же защитить свой дом от грозы? По словам Ораса, хорошая превентивная мера – использовать молниеотводы, соответствующие требованиям. Молниеотвод здания состоит из наружной и внутренней системы. Задача наружной системы – поймать молнию, рассеять ее силу через заземлители и направить в землю. Задача внутренней системы – защитить электроприборы от сверхнапряжения и импульсного тока.
Орас подчеркнул, что полную услугу защиты от молний в Эстонии предлагают несколько предприятий, однако, к сожалению, в случае прямого попадания никто не может дать гарантию стопроцентной защиты. «При работах с электричеством и создании систем защиты от молний следует обязательно обращаться только к компетентным специалистам. Кроме того, следует заказать проверку, исправно ли в доме повторное заземление и в норме ли результат измерения», – добавил он.
В опасности все электроприборы
По словам Ораса, во время грозы опасность угрожает всей электронике, и зачастую бесполезно только лишь отключить ток в электрощитке. «При ударе молнии сверхнапряжение все же может попасть в приборы через щиток. Поэтому разумнее вытащить из розеток все электроприборы, которыми вы не пользуетесь».
Руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль подчеркнул, что в каждом доме обязательно надо уделять внимание электрическим щитам. Если щиток старый, это может говорить о том, что токовая нагрузка в доме ограничена и избежать несчастного случая не поможет даже новая проводка.
«Если перед праздниками вы много готовите и пробки не выдерживают, воспримите это как предупреждение об опасности. Если выбивает пробки, это значит, что используется слишком много электроприборов одновременно или какое-то старое устройство неисправно», – отметил Тууль.
Орас подчеркнул, что во время грозы надо отключать от розеток всю бытовую технику и мелкую электронику (компьютеры, роутеры, телевизоры и так далее). Заряжать телефоны от сети также не рекомендуется. «В случае сверхнапряжения в электросети зарядные устройства, оставленные в розетке, становятся „огненными шарами” и вызывают пожары. Будьте осторожны и внимательно следите за прогнозом погоды: к предупреждению о грозе следует относиться со всей серьезности!»
Также необходимо помнить, что от роутера надо отсоединить и кабели передачи данных для интернета! Штепсельные вилки холодильников и стационарной техники (например, электроплиты, воздушного теплового насоса, бойлера и так далее) вытаскивать из розеток не надо.