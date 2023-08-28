Наблюдательные жители Таллинна, а, возможно, и приезжие, так как свежий взгляд обычно более зорок, видят, что творится с деревьями в центре столицы: листья скручиваются в трубочки, желтеют по краям, потом становятся бурыми и в результате опадают. Причем процесс, судя по наблюдениям наших читателей, носит массовый характер, и голые деревья стоят не то что в нескольких местах, а уже и на нескольких улицах. Что происходит?

Словом, диагноз понятен: столичные деревья болеют на протяжении многих лет и болеют хроническими заболеваниями. Поэтому этим летом, при взгляде на бурые кроны лип и каштанов, на целые ряды голых деревьев, у измученных тотальной стройкой в центре Таллинна горожан возникают, честное слово, мысли об апокалипсисе, причем не только ботаническом.