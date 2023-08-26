ДЕПУТАТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ⟩ Из-за Каи Каллас голос Эстонии перестанут воспринимать всерьез

В течение последних полутора лет лидер Партии реформ Кая Каллас усердно работала над повышением ценности и веса эстонского слова на международной арене. Ее усилия в направлении Европы были хорошими, и в вопросе санкций, вводимых против России, голос Каллас и Эстонии звучал в Европе очень громко. По этой причине становится еще более разрушительным эффект того факта, что в то же время самое время «на заднем дворе» премьера продолжался бизнес ее мужа в России.

Репутация Эстонии во внешней политике во многом основана на принципе Lead by example (подавать пример). Мы требовали от союзников по НАТО выполнения своих обязательств по расходам на оборону, и показали, что Эстония способна их выполнять. Мы показали странам восточного партнерства, что вступить в Европейский Союз и НАТО возможно с помощью усилий и реформ. Мы требовали большей поддержки Украины и сами внесли в нее свой вклад еще до войны. Мы потребовали ужесточения санкций, чтобы остановить российскую военную машину, и вместе с Польшей, Латвией и Литвой усердно работали для этого. Однако теперь глава эстонского правительства уличена в том, что у ее супруга была предпринимательская активность в направлении России.