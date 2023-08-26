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ДЕПУТАТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ⟩ Из-за Каи Каллас голос Эстонии перестанут воспринимать всерьез

Рихо Террас
, депутат Европарламента («Отечество»)
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Рихо Террас.
Рихо Террас. Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Эстония приводила себя в пример
  • Премьер-министр оказалась пойманной с поличным

Премьер-министр, которому присущи двойные стандарты и лицемерие, не может быть представительским лицом Эстонии в сегодняшней ситуации в сфере безопасности, пишет депутат Европарламента Рихо Террас («Отечество»).

В течение последних полутора лет лидер Партии реформ Кая Каллас усердно работала над повышением ценности и веса эстонского слова на международной арене. Ее усилия в направлении Европы были хорошими, и в вопросе санкций, вводимых против России, голос Каллас и Эстонии звучал в Европе очень громко. По этой причине становится еще более разрушительным эффект того факта, что в то же время самое время «на заднем дворе» премьера продолжался бизнес ее мужа в России.

Репутация Эстонии во внешней политике во многом основана на принципе Lead by example (подавать пример). Мы требовали от союзников по НАТО выполнения своих обязательств по расходам на оборону, и показали, что Эстония способна их выполнять. Мы показали странам восточного партнерства, что вступить в Европейский Союз и НАТО возможно с помощью усилий и реформ. Мы требовали большей поддержки Украины и сами внесли в нее свой вклад еще до войны. Мы потребовали ужесточения санкций, чтобы остановить российскую военную машину, и вместе с Польшей, Латвией и Литвой усердно работали для этого. Однако теперь глава эстонского правительства уличена в том, что у ее супруга была предпринимательская активность в направлении России.

Заголовки в международных СМИ выглядят сурово. Financial Times пишет: «Премьер-министр Эстонии должна объяснить деловые связи мужа с Россией». Скандал дошел до колонок Politicio и Bloomberg. Посольства наших союзников, а также наших противников, несомненно, уже подготовили работы об этом огромном скандале.

Кая Каллас больше не пользуется доверием. Как она может теперь требовать от Германии более решительных действий по отношению к России? Как она может сплотить страны Евросоюза для введения более жесткого пакета санкций? Ответ очевиден: она не может этого сделать. Напротив, она оправдала действия мужа и Stark Logistic и назвала тех, кто обращает внимание на эти двойные стандарты, шакалами, используя российский тюремный жаргон.

Сегодня вопрос уже не в том, как Кайе Каллас спасти свою шкуру и остаться в кресле премьер-министра. Сейчас вопрос состоит в безопасности и в сохранении за Эстонией серьезной репутации в международной политике. Премьер-министр, которому свойственны двойные стандарты и лицемерие, не может быть репрезентативным лицом Эстонии в сегодняшней ситуации с безопасностью.

Эстония выделялась на международном уровне своей последовательностью и серьезностью. Чтобы сохранить эту роль, у нас нет другого варианта, кроме появления нового премьер-министра, который и на словах, и на деле осуждает поддержку российской военной машины.

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