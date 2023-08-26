Тартуский университет анонимно обвинили в затыкании ртов сотрудникам

В Tartu Postimees поcтупила анонимная жалоба, автор которой написал, что Тартуский университет пытается заткнуть рты своим сотрудникам. Информатор утверждал, что сотрудники университета получили письмо, в котором указывается, что они должны соблюдать определенные правила при общении с прессой в связи со скандалом с профессором Раулем Эаметсом. В действительно же эта иструкция была отправлена одному конкретному сотруднику, который сам сделал запрос о ней в отдел коммуникаций вуза.
Недавно в Тартуском университете разразился скандал, поскольку декан факультета социальных наук Рауль Эаметс, игнорируя предупреждение юристов, действовал во имя заключения от имени университета договора с фондом Pere Sihtkapital, помогая тем самым фонду с политическим бэкграундом заполучить личные идентификационные коды, номера телефонов и адреса электронной почты 12 000 бездетных женщин, а также такого же количества женщин, у которых есть дети.