Тартуский университет анонимно обвинили в затыкании ртов сотрудникам

В Tartu Postimees поcтупила анонимная жалоба, автор которой написал, что Тартуский университет пытается заткнуть рты своим сотрудникам. Информатор утверждал, что сотрудники университета получили письмо, в котором указывается, что они должны соблюдать определенные правила при общении с прессой в связи со скандалом с профессором Раулем Эаметсом. В действительно же эта иструкция была отправлена одному конкретному сотруднику, который сам сделал запрос о ней в отдел коммуникаций вуза.