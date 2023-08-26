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Тартуский университет анонимно обвинили в затыкании ртов сотрудникам

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Корпус Delta Тартуского университета.
Корпус Delta Тартуского университета. Фото: Margus Ansu

В Tartu Postimees поcтупила анонимная жалоба, автор которой написал, что Тартуский университет пытается заткнуть рты своим сотрудникам. Информатор утверждал, что сотрудники университета получили письмо, в котором указывается, что они должны соблюдать определенные правила при общении с прессой в связи со скандалом с профессором Раулем Эаметсом. В действительно же эта иструкция была отправлена одному конкретному сотруднику, который сам сделал запрос о ней в отдел коммуникаций вуза.

Недавно в Тартуском университете разразился скандал, поскольку декан факультета социальных наук Рауль Эаметс, игнорируя предупреждение юристов, действовал во имя заключения от имени университета договора с фондом Pere Sihtkapital, помогая тем самым фонду с политическим бэкграундом заполучить личные идентификационные коды, номера телефонов и адреса электронной почты 12 000 бездетных женщин, а также такого же количества женщин, у которых есть дети.

Вийвика Эльянд-Кярп, заведующая отделом маркетинга и коммуникаций Тартуского университета, рассказала, что сотрудники университета получали и продолжают получать множество звонков и вопросов от журналистов в связи с разгоревшимся скандалом. «Некоторые сотрудники не имеют опыта общения с журналистами, и поэтому один человек, работающий на экономическом факультете, обратился в отдел коммуникаций с просьбой прислать ему инструкции, на что следует обращать внимание при общении с журналистами», - объяснила Эльянд-Кярп.

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