Опрос ⟩ Должна ли Кая Каллас уйти в отставку?

Транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас, продолжала работать в России во время войны в Украине, что вызвало большой скандал.
Ранее СМИ писали, что в начале июня Кая Каллас одолжила 350 000 евро компании своего мужа Арво Халлика Novaria Consult, которая занимается оказанием финансовых услуг. Сам Халлик является единственным акционером Novaria Consult, а компании принадлежит 24,8 процента фирмы Stark Logistics.
Кая Каллас пояснила в соцсетях, что эта компания помогает прекратить производственную деятельность одного из своих эстонских клиентов в России в соответствии с законами и санкциями. «Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что вся торговая и бизнес-деятельность с Россией должна быть прекращена, пока продолжается вторжение России в Украину», - написала премьер-министр и добавила, что у ее мужа нет бизнес-клиентов из Российской Федерации.
Журналист портала Sakala спросил жителей Вильянди, что они думают по поводу скандала и следует ли премьер-министру Кае Каллас уйти в отставку.
Каупо Кинк,
занимается лесным хозяйством
Конечно, поскольку она не держит своего слова. Она говорит другим, что нельзя сотрудничать с Россией, но что делает сама?
Юри Оямаа,
учитель
Кая Каллас должна уйти в отставку. Кассир в Rimi может сказать, что не знает, чем занимается ее муж, но премьер-министр Эстонской Республики ни при каких обстоятельствах не может использовать такое заявление. Она должна это знать, и я не думаю, что у нее сейчас есть другие варианты.
Яанус Рулль,
торговец
Не могу сказать, должна ли она уйти в отставку, но странно, что один из супругов не знает, чем занимается другой. Обычно, если заключен такой счастливый брак, надо знать.
Улли Хансен,
пенсионерка
Нет, я думаю, что не должна. Кая Каллас в этом не виновата напрямую, и все это все еще слишком подозрительно.
Криста Кингуметс,
домохозяйка
Это палка о двух концах. С одной стороны, связь ее мужа с Россией не была прямой, но с другой стороны, в свете того, что с началом войны нескольким компаниям пришлось прекратить свою деятельность в России, возникает неравная ситуация. Кая еще говорит, что не знает об этой ситуации, но я не думаю, что это на сто процентов правда. Справедливо ли было бы именно уйти в отставку, это вопрос, но надо извиниться и объяснить ситуацию людям.
Вольдемар Николаев,
пенсионер
Она должна знать, чем занимается ее муж. Я не верю, что он стал бы это скрывать. Я считаю, что было бы правильно, если бы она ушла в отставку. Прямо сейчас ли, но надо все выяснить. Она очень хорошо объясняет, что ничего не знает и не в курсе. С ней связано множество скандалов, где она говорит, что ничего не знает. Я думаю, она могла бы уйти в отставку.
Мярт Хаан,
отец
Ей следует серьезно обдумать это решение. Я не являюсь ни противником, ни сторонником Каи Каллас, но думаю, что в свете того, что известно на данный момент, она могла бы серьезно рассмотреть этот вопрос.
Марголийна Сийливаск,
домохозяйка
Я думаю, что она могла бы уйти в отставку, поскольку скандалы в Эстонии стали обычным явлением. Если речь идет о непорядочности, то логично, что так быть не должно.