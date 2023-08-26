Сб, 26.08.2023
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Опрос ⟩ Должна ли Кая Каллас уйти в отставку?

Ян Рандар Райдма
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Кая Каллас и ее муж Арво Халлик.
Кая Каллас и ее муж Арво Халлик. Фото: Marko Saarm

Транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас, продолжала работать в России во время войны в Украине, что вызвало большой скандал.

Ранее СМИ писали, что в начале июня Кая Каллас одолжила 350 000 евро компании своего мужа Арво Халлика Novaria Consult, которая занимается оказанием финансовых услуг. Сам Халлик является единственным акционером Novaria Consult, а компании принадлежит 24,8 процента фирмы Stark Logistics.

Кая Каллас пояснила в соцсетях, что эта компания помогает прекратить производственную деятельность одного из своих эстонских клиентов в России в соответствии с законами и санкциями. «Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что вся торговая и бизнес-деятельность с Россией должна быть прекращена, пока продолжается вторжение России в Украину», - написала премьер-министр и добавила, что у ее мужа нет бизнес-клиентов из Российской Федерации.

Журналист портала Sakala спросил жителей Вильянди, что они думают по поводу скандала и следует ли премьер-министру Кае Каллас уйти в отставку.

Каупо Кинк
Каупо Кинк Фото: Jan Randar Raidma

Каупо Кинк,

занимается лесным хозяйством

Конечно, поскольку она не держит своего слова. Она говорит другим, что нельзя сотрудничать с Россией, но что делает сама?

Юри Оямаа
Юри Оямаа Фото: Jan Randar Raidma

Юри Оямаа,

учитель

Кая Каллас должна уйти в отставку. Кассир в Rimi может сказать, что не знает, чем занимается ее муж, но премьер-министр Эстонской Республики ни при каких обстоятельствах не может использовать такое заявление. Она должна это знать, и я не думаю, что у нее сейчас есть другие варианты.

Яанус Рулль
Яанус Рулль Фото: Jan Randar Raidma

Яанус Рулль,

торговец

Не могу сказать, должна ли она уйти в отставку, но странно, что один из супругов не знает, чем занимается другой. Обычно, если заключен такой счастливый брак, надо знать.

Улли Хансен
Улли Хансен Фото: Jan Randar Raidma

Улли Хансен,

пенсионерка

Нет, я думаю, что не должна. Кая Каллас в этом не виновата напрямую, и все это все еще слишком подозрительно.

Криста Кингуметс
Криста Кингуметс Фото: Jan Randar Raidma

Криста Кингуметс,

домохозяйка

Это палка о двух концах. С одной стороны, связь ее мужа с Россией не была прямой, но с другой стороны, в свете того, что с началом войны нескольким компаниям пришлось прекратить свою деятельность в России, возникает неравная ситуация. Кая еще говорит, что не знает об этой ситуации, но я не думаю, что это на сто процентов правда. Справедливо ли было бы именно уйти в отставку, это вопрос, но надо извиниться и объяснить ситуацию людям.

Вольдемар Николаев
Вольдемар Николаев Фото: Jan Randar Raidma

Вольдемар Николаев,

пенсионер

Она должна знать, чем занимается ее муж. Я не верю, что он стал бы это скрывать. Я считаю, что было бы правильно, если бы она ушла в отставку. Прямо сейчас ли, но надо все выяснить. Она очень хорошо объясняет, что ничего не знает и не в курсе. С ней связано множество скандалов, где она говорит, что ничего не знает. Я думаю, она могла бы уйти в отставку.

Мярт Хаан
Мярт Хаан Фото: Jan Randar Raidma

Мярт Хаан,

отец

Ей следует серьезно обдумать это решение. Я не являюсь ни противником, ни сторонником Каи Каллас, но думаю, что в свете того, что известно на данный момент, она могла бы серьезно рассмотреть этот вопрос.

Марголийна Сийливаск
Марголийна Сийливаск Фото: Jan Randar Raidma

Марголийна Сийливаск,

домохозяйка

Я думаю, что она могла бы уйти в отставку, поскольку скандалы в Эстонии стали обычным явлением. Если речь идет о непорядочности, то логично, что так быть не должно.

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