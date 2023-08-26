Опрос ⟩ Должна ли Кая Каллас уйти в отставку?

Улли Хансен Фото: Jan Randar Raidma

Улли Хансен,

пенсионерка

Нет, я думаю, что не должна. Кая Каллас в этом не виновата напрямую, и все это все еще слишком подозрительно.

Криста Кингуметс Фото: Jan Randar Raidma

Криста Кингуметс,

домохозяйка

Это палка о двух концах. С одной стороны, связь ее мужа с Россией не была прямой, но с другой стороны, в свете того, что с началом войны нескольким компаниям пришлось прекратить свою деятельность в России, возникает неравная ситуация. Кая еще говорит, что не знает об этой ситуации, но я не думаю, что это на сто процентов правда. Справедливо ли было бы именно уйти в отставку, это вопрос, но надо извиниться и объяснить ситуацию людям.

Вольдемар Николаев Фото: Jan Randar Raidma

Вольдемар Николаев,

пенсионер

Она должна знать, чем занимается ее муж. Я не верю, что он стал бы это скрывать. Я считаю, что было бы правильно, если бы она ушла в отставку. Прямо сейчас ли, но надо все выяснить. Она очень хорошо объясняет, что ничего не знает и не в курсе. С ней связано множество скандалов, где она говорит, что ничего не знает. Я думаю, она могла бы уйти в отставку.

Мярт Хаан Фото: Jan Randar Raidma

Мярт Хаан,

отец

Ей следует серьезно обдумать это решение. Я не являюсь ни противником, ни сторонником Каи Каллас, но думаю, что в свете того, что известно на данный момент, она могла бы серьезно рассмотреть этот вопрос.

Марголийна Сийливаск Фото: Jan Randar Raidma

Марголийна Сийливаск,

домохозяйка