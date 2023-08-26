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На ЧМ по баскетболу травмировался один из лидеров сборной Германии

Вилле Арике
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Франц Вагнер после получения травмы.
Франц Вагнер после получения травмы. Фото: IMAGO/Alexander Trienitz/SCANPIX

Сборная Германии стартовала на чемпионате мира по баскетболу с победы над Японией со счетом 81:63, но при этом один из лидеров немецкой команды Франц Вагнер не смог из-за травмы доиграть матч до конца. Насколько сереьезно его повреждение, должно выясниться в ближайшие дни.

Матч Япония-Германия состоялся в спорткомплексе на острове Окинава. До этого на этой же площадке состоялась игра Австралия-Финляндия, и эксперты обратили внимание на большое количество падений игроков. Также на качество этой плоащадки пожаловался и игрок сборной Кабо-Верде Джо Инглз.

Вагнер почувствовал сильный дискомфорт в области лодыжки в середине четвертой четверти матча, когда Германия вела со счетом 75:53, и судьба игры, таким образом, была уже практически решена. Вагнер неудачно приземлился после контакта с одним из игроков сборной Японии.

«Больше информации получим после МРТ-исследования», - сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Германии Гордон Герберт.

Франц Вагнер набрал в матче 10 очков, на его счету также 6 подборов и 5 результативных пасов. При этом самым результативным игроком матча стал его старший брат, Мориц Вагнер, набравший 25 очков, а также отметившийся 9 подборами.

В воскресенье Францу Вагнеру исполнится 22 года. Пока не ясно, сможет ли он в свой день рождения сыграть на чемпионате мира против сборной Австралии.

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