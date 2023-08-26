На ЧМ по баскетболу травмировался один из лидеров сборной Германии

Матч Япония-Германия состоялся в спорткомплексе на острове Окинава. До этого на этой же площадке состоялась игра Австралия-Финляндия, и эксперты обратили внимание на большое количество падений игроков. Также на качество этой плоащадки пожаловался и игрок сборной Кабо-Верде Джо Инглз.

Вагнер почувствовал сильный дискомфорт в области лодыжки в середине четвертой четверти матча, когда Германия вела со счетом 75:53, и судьба игры, таким образом, была уже практически решена. Вагнер неудачно приземлился после контакта с одним из игроков сборной Японии.

«Больше информации получим после МРТ-исследования», - сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Германии Гордон Герберт.

Франц Вагнер набрал в матче 10 очков, на его счету также 6 подборов и 5 результативных пасов. При этом самым результативным игроком матча стал его старший брат, Мориц Вагнер, набравший 25 очков, а также отметившийся 9 подборами.