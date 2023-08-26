Вы его видели? ⟩ Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего пожилого мужчину

В пятницу, 25 августа, около восьми часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что 92-летний Георгий, проживающий в деревне Росма в волости Пыльва, ушел из дома. Последний контакт с Георгием у родственников был в среду, 23 августа. Камеры засняли, что он шел на центральную площадь Пыльва утром в четверг, 24 августа, однако дальнейший его путь неизвестен.

Полиция ищет пропавшего в этом районе со вчерашнего вечера и собирает всю информацию о его возможном местонахождении. Возможные места нахождения Георгия проверены, но поиски пока не дали результатов.

Рост Георгия около 160 сантиметров, у него худощавое телосложение и он лысый. На нем темная одежда и головной убор. Для ходьбы он использует трость.