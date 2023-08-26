Вступил в силу Закон о цифровых услугах: что изменится?

Какие проблемы связывают с DSA?

Эксперт Андреа Ренда уверен, что неевропейские компании относятся к DSA благосклонно.

«Такие вещи, как доступ к проверенным экспертам, которые могут изучить системы искусственного интеллекта, используемые очень крупными онлайн-платформами, или другие виды обязательств, такие, как знание вашего бизнес-клиента, являются очень важными принципами в соответствии с DSA. Они приведут к более ответственному онлайн-посредничеству, особенно для тех платформ, которые зарабатывают много денег, привлекая внимание конечных пользователей», - сказал он.

«Поэтому DSA не будет проблемой для онлайн-платформ, планирующих расширяться в ЕС, поскольку существует тенденция к введению аналогичных правил и в других частях мира. Просто ЕС в данном случае стал настоящим первопроходцем», - добавил Ренда.

Что изменится для граждан ЕС?

Первое, что европейцы начнут замечать при использовании некоторых из 19 платформ после вступления в силу закона о цифровых услугах, - это модерация контента. «Впервые полная информация о том, почему контент был модерирован, удален или запрещен, будет предоставлена пользователям, что будет способствовать прозрачности», - заявил журналистам представитель ЕС. Он добавил, что к февралю следующего года отдельные лица и группы, защищающие права потребителей, также будут иметь возможность использовать механизмы для обжалования решения, если их контент будет модерирован.