ОГО! ⟩ Посмотрите, во сколько раз за десять лет выросли цены на квартиры в Эстонии

Средняя цена квадратного метра квартиры в Эстонии десять лет назад составляла 843 евро, средняя цена в этом году по состоянию на 24 августа - 2043 евро, то есть на 142% выше. В таблице показано изменение цены квадратного метра за десять лет по уездам.

Уезд Средняя цена (м²) 2013 Средняя цена (м²) 2023 Рост (%) Харьюмаа 1165 € 2855 € +145% Хийумаа 259 € 687 € +165% Ида-Вирумаа 261 € 383 € +47% Йыгевамаа 128 € 420 € +228% Ярвамаа 155 € 478 € +208% Ляэнемаа 438 € 1092 € +149% Ляэне-Вирумаа 221 € 495 € +124% Пыльвамаа 180 € 514 € +185% Пярнумаа 614 € 1702 € +177% Рапламаа 268 € 774 € +189% Сааремаа 524 € 1089 € +108% Тартумаа 930 € 2277 € +145% Валгамаа 125 € 339 € +171% Вильяндимаа 293 € 855 € +192% Вырумаа 230 € 674 € +193%

Больше всего цена квадратного метра квартиры выросла в Йыгевамаа (+228%), Ярвамаа (+208%) и Вырумаа (+193%). Рост цен в Ида-Вирумаа (+47%) во много раз отстает от других уездов.

Самая доступная средняя цена за квадратный метр квартиры на данный момент в Валгамаа (339 евро) и Ида-Вирумаа (383 евро).

Что касается крупных городов, то цены на квартиры в Таллинне за десять лет выросли на 141%, в Тарту – на 145%, в Пярну – на 177% и в Нарве – на 36%.