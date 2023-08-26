Если вы купили квартиру в 2013 году, то, в зависимости от уезда, средняя цена квадратного метра вашей квартиры, по данным Земельного департамента, на сегодняшний день стала неприлично высока!
ОГО! ⟩ Посмотрите, во сколько раз за десять лет выросли цены на квартиры в Эстонии
Средняя цена квадратного метра квартиры в Эстонии десять лет назад составляла 843 евро, средняя цена в этом году по состоянию на 24 августа - 2043 евро, то есть на 142% выше. В таблице показано изменение цены квадратного метра за десять лет по уездам.
|Уезд
Средняя цена (м²)
2013
Средняя цена (м²)
2023
|Рост (%)
|Харьюмаа
|1165 €
|2855 €
|+145%
|Хийумаа
|259 €
|687 €
|+165%
|Ида-Вирумаа
|261 €
|383 €
|+47%
|Йыгевамаа
|128 €
|420 €
|+228%
|Ярвамаа
|155 €
|478 €
|+208%
|Ляэнемаа
|438 €
|1092 €
|+149%
|Ляэне-Вирумаа
|221 €
|495 €
|+124%
|Пыльвамаа
|180 €
|514 €
|+185%
|Пярнумаа
|614 €
|1702 €
|+177%
|Рапламаа
|268 €
|774 €
|+189%
|Сааремаа
|524 €
|1089 €
|+108%
|Тартумаа
|930 €
|2277 €
|+145%
|Валгамаа
|125 €
|339 €
|+171%
|Вильяндимаа
|293 €
|855 €
|+192%
|Вырумаа
|230 €
|674 €
|+193%
Больше всего цена квадратного метра квартиры выросла в Йыгевамаа (+228%), Ярвамаа (+208%) и Вырумаа (+193%). Рост цен в Ида-Вирумаа (+47%) во много раз отстает от других уездов.
Самая доступная средняя цена за квадратный метр квартиры на данный момент в Валгамаа (339 евро) и Ида-Вирумаа (383 евро).
Что касается крупных городов, то цены на квартиры в Таллинне за десять лет выросли на 141%, в Тарту – на 145%, в Пярну – на 177% и в Нарве – на 36%.
В качестве интересного факта можно отметить, что средняя цена квадратного метра квартиры в Тапа за десять лет выросла на 520%, с 94 до 583 евро, видимо, из-за бурного развития военного городка.