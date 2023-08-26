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ОГО! ⟩ Посмотрите, во сколько раз за десять лет выросли цены на квартиры в Эстонии

В одном маленьком городке рост составил 520%!
rus.postimees.ee
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Ноблесснер. Снимок иллюстративный.
Ноблесснер. Снимок иллюстративный. Фото: FotoHelin / Shutterstock.com

Если вы купили квартиру в 2013 году, то, в зависимости от уезда, средняя цена квадратного метра вашей квартиры, по данным Земельного департамента, на сегодняшний день стала неприлично высока!

Средняя цена квадратного метра квартиры в Эстонии десять лет назад составляла 843 евро, средняя цена в этом году по состоянию на 24 августа - 2043 евро, то есть на 142% выше. В таблице показано изменение цены квадратного метра за десять лет по уездам.

Уезд

Средняя цена (м²)

2013

Средняя цена (м²)

2023

Рост (%)
Харьюмаа1165 €2855 €+145%
Хийумаа259 €687 €+165%
Ида-Вирумаа261 €383 €+47%
Йыгевамаа128 €420 €+228%
Ярвамаа155 €478 €+208%
Ляэнемаа438 €1092 €+149%
Ляэне-Вирумаа221 €495 €+124%
Пыльвамаа180 €514 €+185%
Пярнумаа614 €1702 €+177%
Рапламаа268 €774 €+189%
Сааремаа524 €1089 €+108%
Тартумаа930 €2277 €+145%
Валгамаа125 €339 €+171%
Вильяндимаа293 €855 €+192%
Вырумаа230 €674 €+193%

Больше всего цена квадратного метра квартиры выросла в Йыгевамаа (+228%), Ярвамаа (+208%) и Вырумаа (+193%). Рост цен в Ида-Вирумаа (+47%) во много раз отстает от других уездов.

Самая доступная средняя цена за квадратный метр квартиры на данный момент в Валгамаа (339 евро) и Ида-Вирумаа (383 евро).

Что касается крупных городов, то цены на квартиры в Таллинне за десять лет выросли на 141%, в Тарту – на 145%, в Пярну – на 177% и в Нарве – на 36%.

В качестве интересного факта можно отметить, что средняя цена квадратного метра квартиры в Тапа за десять лет выросла на 520%, с 94 до 583 евро, видимо, из-за бурного развития военного городка.

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