Главный тренер сборной Канады предрекает титул лучшего игрока чемпионата мира своему подопечному

Шей Гилджес-Александер потратил немного времени на то, чтобы обвыкнуться в игре против французов, но когда он справился с этим, у сборной Франции не нашлось никаких рецептов для его сдерживания. В итоге 198-сантиметровый игрок клуба НБА Oklahoma City Thunder набрал 27 очков, сделав также 13 подборов и 6 результативных передач.

Особенно уникальной вчерашнюю игру делает то обстоятельство, что канадцы не выигрывали у европейских сборных… с 1986 года! Два года назад они провалились в квалификации к Олимпиаде в Токио. И вот сейчас им удалось собрать невероятно сильный состав, в котором не хватает лишь ставшего с Denver Nuggets чемпионом НБА Джамала Мюррея. Эксперты считают канадцев явными претендентами на медали чемпионата мира, в том числе - и на награды самой высшей пробы.

Новый главный тренер канадской сборной Жорди Фернандез нашел во второй половине игры тактические ходы для обеспечения решающего преимущества. Французы за вторую половину матча набрали лишь 25 очков, в то время как Канада смогла добыть во второй половине 52 очка.

Особенно высоко Фернандез после игры оценил вклад именно Гилджеса-Александера. «Вы видели того, кто будет признан самым ценным игроком чемпионата мира. Он будет делать эти же самые вещи и во всех последующих матчах. У меня отличное зрительское место на тренерской скамейке, я могу как следует все это видеть. Я наслаждался его игрой. Вопрос не только в результативности, но и в подборах, в организации игры, в контроле мяча. Он сделал шесть результативных передач и при этот допустил только одну потерю мяча, он отлично защищался. Он доминировал во всем в этой игре», - не уставал Фернандез нахваливать лидера своей команды.