Редкое предложение ⟩ В Виймси выставлен на продажу дом, названный одним из самых красивых в Эстонии

Земельный участок с трех стороне окружен морем, поэтому неудивительно, что здесь имеется свой причал. Роскошный вид на Таллиннский залив, тишина и покой - вот что ждет покупателей этой недвижимости.

Рядом с домом есть собственный причал. Фото: Christie's

Ни одна комната в светлом доме не является четырехугольной. Здание изгибается в сторону моря, и его внутреннее пространство как бы повторяет движение солнца. Из огромных окон всех трех этажей открываются чудесные виды на море, город Таллинн, острова Аэгна и Найссаар, а также красивые закаты.

Этот дом был выбран одним из 100 самых красивых частных домов Эстонии за всю историю на 12-й Венецианской архитектурной биеннале.

Дом спроектировал архитектор Вахур Сова, а за ландшафтную архитектуру отвечала Юлле Гришаков. В здании семь комнат, из них пять спален.

Стильная гостиная. Фото: Christie's

На первом этаже находится большая гостиная площадью 90 м2 с открытой кухней и столовой, гостевая комната, небольшой спа-центр с финской и паровой баней, джакузи и отдельная lounge-гостиная. Также имеется утепленная закрытая терраса с видом на море и большая открытая терраса на первом этаже.

На втором этаже находится спальня с ванной комнатой, а также еще две спальни и одна отдельная ванная комната. Все спальни имеют выход на балкон. На третьем этаже расположена еще одна уединенная комната с 360-градусным видом на море.

Из окон открываются превосходные виды. Фото: Christie's

Дом расположен на оконечности полуострова Виймси, в Армунеэме, в очень эксклюзивном и уединенном месте. Центр Виймси находится всего в 7-8 минутах езды, центр Таллинна - в 30 минутах езды на автомобиле.