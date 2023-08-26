Ставка на «Вагнер». Что будет с Мали после ухода миссии ООН и смерти Пригожина?

Корреспондент Би-би-си Ферас Килани побывал в одном из самых опасных регионов на севере Мали и рассказывает, что происходит в стране, раздираемой конфликтами.

Это немного сокращенный перевод статьи, вышедшей на сайте BBC News 25 августа. Прочитать ее в оригинале на английском языке можно здесь.

Поздним вечером мы разбили лагерь, разожгли костер и разложили одеяла для ночлега в пустыне под открытым небом. Внезапно тишину жаркой ночи разрезал рев мотоцикла.

Наш конвой бросился за свои ружья и пулеметы. Мы были вместе с отрядом сепаратистов-туарегов - они велели мужчине на мотоцикле не задерживаться.

Как только он скрылся из виду, они велели уже нам собираться - причем немедленно. Оставаться там было слишком опасно: мужчина на мотоцикле был лазутчиком из местной группировки, связанной с «Аль-Каидой».

Люди вокруг костра в пустыне Мали Фото: BBC

Мы и так были осторожны: вместо джинсов на нас были традиционные для туарегов робы и платки - но если он понял, что в лагере иностранцы, он мог бы привести сюда боевиков, и нас могли похитить.

Мы быстро собрались и уехали - без фонарей и с выключенными фарами, чтобы нас не выследили.