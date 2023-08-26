Курсы машинистов вызвали большой интерес, заявки еще принимаются

«В ближайшие годы количество пассажирских поездов в Эстонии возрастет, так как парк Elron пополнится 16 новыми поездами в 2024–2027 годах, - сказал инструктор-машинист и руководитель обучения машинистов локомотивов Артур Лоренц. - Интерес к получению профессии машиниста локомотива выше обычного, но мы призываем всех желающих подать свою заявку. Результат конкурса не зависит от порядка подачи заявок, из всех кандидатов мы выберем наиболее подходящих кандидатов для получения профессии машиниста локомотивов».

Всего обучение машинистов поездов длится 9 месяцев, в течение первых 4 месяцев завершается теоретическая подготовка машинистов общего профиля и проводится первая водительская практика. Обучение машинистов поездов проводят преподаватели с большим опытом работы, которые постоянно пополняют свои знания. После успешного прохождения общей подготовки и сдачи экзамена на права машинистов локомотивов в Департаменте транспорта студенты переходят на сертификационное обучение продолжительностью до пяти месяцев, где они знакомятся с конкретными железнодорожными линиями и поездами.

Требования к кандидатам: возраст не менее 20 лет (к февралю 2024 года); как минимум среднее образование (техническое или высшее техническое образование будет преимуществом); владение эстонским языком на уровне не ниже B1 (необходим сертификат или владение языком на родном уровне); также требуется пройти соответствующий медицинский контроль.