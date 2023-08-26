Рейнсалу потребовал отставки Каллас

«Премьер-министр представляла позицию Эстонии и на международном уровне выступала за экономическую изоляцию России. Ранее она называла лицемерными предпринимателей нашего региона, которые вели бизнес с Россией», - сказал Рейнсалу и процитировал интервью Financial Timesile: «Вы крайне громко высказываетесь на тему Украины, России и безопасности, но втайне соглашаетесь с Москвой».

«Теперь выяснилось, что предприятие, доля в котором принадлежит супругу премьер-министра, с начала полномасштабной войны осуществила перевозки на сумму 30 миллионов евро для снабжения сырьем завода в России. Это сырье позже санкционировал ЕС, чтобы сократить возможности российской промышленности. Премьер-министр лично предоставила холдинговой компании совладельца данного предприятия кредит на крупную сумму», - сказал Рейнсалу и добавил, что, согласно появившейся в пятницу информации, с весны этого года в Россию доставили полуфабрикатов продукции на 2,7 миллионов долларов, чтобы целенаправленно обойти санкции ЕС.

По словам Рейнсалу, Кая Каллас, когда тайное стало явным, солгала, что не было никаких перевозок в Россию. Каллас также заняла однозначную позицию, согласно которой в этих действиях не было ничего аморального.

«Глава правительства, лишенный морального капитала, это также риск с точки зрения безопасности, подрывающий нашу убедительность на международном уровне, необходимую для решительной санкционной политики и дополнительной поддержки Украины. Наш самый весомый аргумент для стран, отдаленных от России в пространственном отношении и в силу прошлого, заключался в том, что человечность более весомый аргумент, чем коммерческая выгода. Этот аргумент - жизненно важная для нас гарантия безопасности, - сказал Рейнсалу. - На коалиционных переговорах в июне 2022 года я представил письменное предложение вместе со странами Балтии ввести национальную санкцию на российские сухопутные грузы. Тогда партия премьер-министра по какой-то причине не поддержала это предложение».