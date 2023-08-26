Звезду НБА восхитила зрительская посещаемость чемпионата мира

После игры Таунс не скупился на похвалы сопернику и принимающей стране: «Прекрасная команда, прекрасная страна. О нас здесь очень хорошо заботятся. Еда изумительная. Все к нам тут очень добры. Филиппинцы играли очень здорово, как мы и ожидали от них. Очень вдохновляюще играть перед 38 000 зрителей. Я никода тут не был, и я очень ждал этой игры. И это было поразительное переживание. Болельщики были просто потрясающими».