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Звезду НБА восхитила зрительская посещаемость чемпионата мира

Вилле Арике
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Карл-Энтони Таунс.
Карл-Энтони Таунс. Фото: Wu Zhuang/Xinhua via ZUMA Press/Scanpix

В первый день чемпионата мира по баскетболу на матче в Маниле был установлен невероятный зрительский рекорд. За матчем между сборными Филиппин и Доминиканской республики наблюдало 38 115 человек. Такая аудитория впечатлила и самого знаменитого участника этой игры.

Сборная Филиппин уступила доминиканцам со счетом 81:87. Лучшим игроком в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, звезда НБА, на чьем счету оказалось 26 очков и 10 подборов.

После игры Таунс не скупился на похвалы сопернику и принимающей стране: «Прекрасная команда, прекрасная страна. О нас здесь очень хорошо заботятся. Еда изумительная. Все к нам тут очень добры. Филиппинцы играли очень здорово, как мы и ожидали от них. Очень вдохновляюще играть перед 38 000 зрителей. Я никода тут не был, и я очень ждал этой игры. И это было поразительное переживание. Болельщики были просто потрясающими».

Несмотря на установленный рекорд посещаемости матчей чемпионатов мира, на арене Philippine Arena аншлага вчера не наблюдалось, потому что она вмещает 55 000 зрителей. Рекордным показателем публики для нее считается 54 000 человек. Такую аудиторию примерно полгода назад собрал матч местной баскетбольной лиги.

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