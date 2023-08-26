Незваный гость на свадьбе: ел все, что видел

Жители Колорадо Брэндон Мартинез и Кейлин МакКросси-Мартинез на собственной свадьбе пережили очень редкий и необычный инцидент.

Свадьба уже выдалась особенной из-за сложных погодных условий, а именно сильного дождя. В какой-то момент в праздничной палатке появился медведь, который пришел за угощением и залез на стол на десертный стол. Хотя охранники быстро прогнали дикое животное, мишке удалось попробовать все, что предлагалось на столе.

Невеста разместила на своей странице в соцсети серию фотографий, которые можно увидеть на видео. На одной фотографии изображен черный медведь, который лакомится сладостями, стоя прямо посередине стола.