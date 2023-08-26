Незваный гость на свадьбе: ел все, что видел

У эстонцев есть поговорка: на каждой свадьбе всегда присутствует один нежеланный гость. В Колорадо случилось так, что на свадьбу в качестве незваного гостя пришел прожорливый медведь.
Жители Колорадо Брэндон Мартинез и Кейлин МакКросси-Мартинез на собственной свадьбе пережили очень редкий и необычный инцидент.
Свадьба уже выдалась особенной из-за сложных погодных условий, а именно сильного дождя. В какой-то момент в праздничной палатке появился медведь, который пришел за угощением и залез на стол на десертный стол. Хотя охранники быстро прогнали дикое животное, мишке удалось попробовать все, что предлагалось на столе.
Невеста разместила на своей странице в соцсети серию фотографий, которые можно увидеть на видео. На одной фотографии изображен черный медведь, который лакомится сладостями, стоя прямо посередине стола.
«В первую очередь закончились лимонные батончики, которые нам особенно хотелось попробовать. К сожалению, нам ничего не досталось», - смеется Мартинез.