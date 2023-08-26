Фото ⟩ Дом тоже может быть счастливым, тогда счастливы и его жители

Обладатель государственного жилья в Гринвиче Джо подтвердил его слова: «Теперь, когда моей жене Вивиан становится плохо, когда она не может ходить или мучается от боли, я могу посадить ее в инвалидное кресло и поехать в Гринвичский парк; это так близко и так красиво».

Модернизация этого 100-летнего дома в Виктории, Австралия, вошла в шорт-лист номинации «Устойчивое развитие» премии Houses Awards 2022 (на фото выше).

Умная модернизация

Строить новые дома дорого, особенно, если речь о строительстве с нулевым углеродным следом. Куда важнее сделать пригодными для проживания существующие старые дома: пусть они станут теплыми, тихими, без плесени и пр. Если сделать некачественное жилье пригодным для проживания, мы повысим устойчивость основной части существующего жилого фонда и, одновременно, сделаем людей здоровее и счастливее.

Экономика счастливых домов

Получается, что «счастливые дома» и «экологичные дома» — чуть не синонимы. Почему бы нам просто не строить и реконструировать чуть более экологично? Вот здесь и возникает основная сложность. В экономически и политически нестабильном мире после пандемии люди стали… считать деньги. Все эти экологичные (и счастливые) дома обойдутся значительно дороже обычных. Мало кто согласится инвестировать в долгосрочные экоинициативы, когда вокруг все так сильно дорожает.

Один из небольших проектов социального жилья в Гринвиче. Фото Королевского округа Гринвич.

С другой стороны, инвестиции обязательно окупятся в долгосрочной перспективе. Смолли поделился опытом британцев: жильцы, переехавшие в дома с нулевым уровнем выбросов углерода в Гринвиче сильно снизили расходы на электроэнергию. Их ежемесячный счет составляет всего 30 фунтов стерлингов — втрое ниже среднего по стране.