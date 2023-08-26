СКАЗОЧНОЕ МЕСТО ⟩ Продается хутор по цене однокомнатной квартиры в спальном районе Таллинна

Место подходит для семейного отдыха или для развития туризма. Хутор включает в себя жилой дом, приспособленный для проживания и проведения вечеринок старый хлев, сарай и баню. Летом здесь много туристов и байкеров, которые любят заезжать на огонек. На территории есть собственный пруд и большой сад.

Прекрасный хутор ждет новых хозяев. Фото: KV.EE

В доме три комнаты, его общая площадь составляет 131 м2. квадратный метр. В жилой постройке есть две спальни, столовая-гостиная и коридор, где расположена кухня. Общая жилая площадь на данный момент составляет 87,4 м2.

В правой части дома находится недостроенная комната площадью 43,6 м2 со стенами, сложенными из булыжников. Строение можно отапливать печью, дровяной плитой и теплыми стенами. Водопровода в доме нет, в настоящее время питьевая вода добывается из колодца перед домом. Рядом с сараем напротив дома расположена сухая уборная.

Интерьер жилого дома. Фото: KV.EE

Несущие конструкции и наружные стены выполнены из камня, потолочные перекрытия и конструкция крыши - из дерева. Кровельный материал – щепа, на которую уложен шифер.

Кроме того, через дорогу от дома находится бывший хлев, переоборудованный в помещение с большим залом для торжеств, подсобными и жилыми помещениями. Его общая площадь составляет около 240 м2.

Интерьер жилого дома. Фото: KV.EE

Общая площадь выставленного на продажу земельного участка составляет 7522 м2, он состоит из двух кадастровых единиц и продается вместе. Земля с жилым домом вместе с хозяйственными постройками оформлена как одна недвижимость, а сарай - другая кадастровая единица. Между объектами расположена дорога с минимальным движением транспорта.

Кроме того, во дворе дома есть сарай, баня, колодец и пруд. В пруду можно купаться, но он требует очистки и сооружения новых мостков. На участке растут фруктовые деревья, ягодные кустарники и декоративные растения.

Жилая часть бывшего хлева. Фото: KV.EE

Хутор расположен в 15 км от города Выру, до которого можно добраться по асфальтированной дороге. Вастселинна находится в шести километрах, где также находятся ближайший продуктовый магазин, заправка, детский сад и школа. Кютиорг, единственный центр горнолыжного спорта в Юго-Восточной Эстонии, и его многочисленные пешеходные тропы также находятся неподалеку. Хаанья и Суур-Мунамяги находятся в 17 км.