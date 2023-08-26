Лаури Хуссар: «Мы были вынуждены исключить их из состава партии»

«Принадлежность к политической партии является добровольной, и я не считаю правильным насильно удерживать кого-то в политической партии. Особенно в ситуации, когда они начали публично вредить политической партии, чтобы добиться устраивающих их изменений», - сказал Лаури Хуссар.

По его словам, в эстонской политике непросто найти пример, когда тех, кто публично нарушил устав партии, просят неделями и месяцами упрашивают встретиться с правлением, и даже после того, как они не воспользовались этой возможностью, людям все равно дается еще один шанс, чтобы извиниться перед своими однопартийцами и остаться в партии.

«У правления фактически не осталось другого выхода, потому что бесконечное терпение и доброжелательность в данном случае не дали никаких результатов, а наши члены партии требовали принятия конкретных решений», - сказал Хуссар.

Вчера вечером правление «Ээсти 200» единогласно приняло решение исключить Кадри Паас из числа членов партии. Из партии также была исключена Карин Кауп-Лапынин, уход которой поддержали семь членов правления партии, а против ухода выступили двое.