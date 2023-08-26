АНАЛИЗ ⟩ Кто видел труп Пригожина?

В Росавиации вчера подтвердили, что частный самолет Embraer Legacy 600, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области. Одним из основных пользователей самолета был Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер». Погибли три члена экипажа и семь пассажиров. Этим коротким сообщением можно и ограничить правдивую и проверяемую информацию об инциденте, поскольку в остальной части о нем поступает очень много запутанных и противоречивых данных. При этом из официальной версии сейчас исходят и те эксперты, которые прекрасно знают, что никаким сообщениям российского госаппарата нельзя доверять, поскольку Кремль всегда распространяет именно ту информацию, которая ему выгодна в конкретный момент.

23 июня 2023 года ЧВК «Вагнер» направилась из Ростова в Москву в ходе акции под названием «Марш справедливости». Во время почти 800-километрового пути им никто существенно не мешал. За 200 километров до Москвы «Вагнер» решил повернуть назад. Хотя Кремль назвал их предателями и пообещал наказать, ничего подобного не произошло. Пригожин, инициатор бунта, продолжил свою деятельность, уголовное дело против него было закрыто, а его активы были ему возвращены.

Clearer footage of Prigozhin’s Legacy 600 that went down in Tver Oblast pic.twitter.com/I98B3G4qBo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 23, 2023