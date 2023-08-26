АНАЛИЗ ⟩ Кто видел труп Пригожина?

23 августа, ровно через два месяца после похода ЧВК «Вагнер» на Москву, предположительно был убит глава вагнеровцев Евгений Пригожин. Эксперт по безопасности Эркки Коорт анализирует как произошедшее, так и возможные варианты развития событий в будущем.
В Росавиации вчера подтвердили, что частный самолет Embraer Legacy 600, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области. Одним из основных пользователей самолета был Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер». Погибли три члена экипажа и семь пассажиров. Этим коротким сообщением можно и ограничить правдивую и проверяемую информацию об инциденте, поскольку в остальной части о нем поступает очень много запутанных и противоречивых данных. При этом из официальной версии сейчас исходят и те эксперты, которые прекрасно знают, что никаким сообщениям российского госаппарата нельзя доверять, поскольку Кремль всегда распространяет именно ту информацию, которая ему выгодна в конкретный момент.
23 июня 2023 года ЧВК «Вагнер» направилась из Ростова в Москву в ходе акции под названием «Марш справедливости». Во время почти 800-километрового пути им никто существенно не мешал. За 200 километров до Москвы «Вагнер» решил повернуть назад. Хотя Кремль назвал их предателями и пообещал наказать, ничего подобного не произошло. Пригожин, инициатор бунта, продолжил свою деятельность, уголовное дело против него было закрыто, а его активы были ему возвращены.
Clearer footage of Prigozhin’s Legacy 600 that went down in Tver Oblast pic.twitter.com/I98B3G4qBo— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 23, 2023
В этой картине почти все не стыковалось друг с другом. В России предательство не прощается ни в военное, ни в мирное время. Теперь же причастные к нему люди перемещались целыми и невредимыми и даже появлялись на мероприятиях государственного значения. Участие Пригожина в российско-африканском саммите было бы логичным до бунта, но не могло смотреться логичным после такого предательства. Конечно, Пригожин играл важную роль в теневой внешней политике России в Африке, но незаменимым он не был.
Что же все-таки произошло?
До сих пор нет исчерпывающих ответов на вопросы как поводу похода вагнеровцев, так и по поводу гибели людей в самолете. Нет сомнений в том, что Кремль создаст внешне правдоподобную историю, чья достоверность будет подтверждаться экспертизой ДНК, но в действительности проверить ни одну из версий Кремля невозможно.
Сообщается, что самолет с двумя ведущими фигурами в ЧВК «Вагнер» разбился. Руководитель группы Пригожин и ее военный командующий Дмитрий Уткин погибли. Между прочим, последней официальной должностью Уткина была должность подполковника в подразделении военной разведки в системе ГРУ, дислоцированном в Печорах. Кстати, я не считаю их нахождение в одном самолете особой неожиданностью, поскольку, хотя это и запрещают правила безопасности, в один самолет случалось садиться целой компанией и эстонским высшим чиновникам и министрам. Так что причиной может быть и халатность, но возможно и то, что кто-то, кто-то должен был полететь на взорвавшемся в итоге самолете, по каким-то причинам не оказался на борту.
Высказывались разные версии того, почему самолет разбился. В большинстве случаев причиной считают бомбу на борту или зенитную ракету. Также высказывались предположения о технической неисправности, в том числе говорилось о проблемах с топливом. Однако, скорее всего, речь идет не о случайности, а о прямой атаке на самолет.
Зачем устранять Пригожина?
Основной причиной необходимости устранения Пригожина считают то, что он вышел из-под контроля и с оружием направился в сторону Москвы. В то же время все события, что происходили после 24 июня, вовсе не подтверждают спонтанность попытки Пригожина совершить мятеж, который, как утверждается, был прекращен Александром Лукашенко.
Однако факт, что Пригожин слишком много знал. Со временем он стал опасным и, будучи очень близок к Кремлю, слишком много знал о тайнах Кремля, теневой внешней политике России и самом Путине.
Российское правительство никогда не прощало предательств. Тем не менее, Пригожин мог свободно передвигаться, но вдруг попал в авиакатастрофу. В то же время не следует недооценивать навыки российских спецслужб и их способности к инсценировкам. Весь «постмятежный» период скорее говорит о том, что Пригожин действовал в чьих-то интересах, а прекращенный мятеж в итоге позволил выявить «морально неустойчивых» офицеров. Однако и в случае с судьбой таких офицеров, как генерал Суровикин, мы опять опираемся на официальную или «сливающуюся» информацию из Москвы.
Surovikin has been ordered to keep quiet until he is forgotten - Politico.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2023
Surovikin, who disappeared from public eye after the military mutiny of Wagner PMC head Yevgeny Prigozhin in June, was not allowed to leave the his home but was allowed to receive guests, including… pic.twitter.com/Yw3OiUwYiX
В течение последних двух месяцев Пригожин вел себя скорее как лояльный чиновник, чем как провалившийся мятежник. В том случае, если Пригожин знал, что на самом деле он не бунтует, а действует в рамках «спецоперации», необходимость его устранения была еще более острой.
До сих пор циркулируют предположения, что гибель лидеров ЧВК «Вагнер» была инсценирована и на самом деле их спрятали. Или что они сами инсценировали собственную смерть, чтобы тихо уйти на пенсию. Это не то чтобы невозможно, но это не в обычае российских спецслужб, потому что убийство обходится дешевле и исключает неосторожную болтовню в дальнейшем. Но это правда, что труп Пригожина мы не видели.
Что будет дальше?
К настоящему моменту ЧВК «Вагнер» частично слилась с российской армией, частично остается в Беларуси, не говоря уже об Африке. Сообщается, что задачи вагнеровцев может перенять подконтрольная Министерству обороны РФ военизированная группировка «Редут». Ясно и то, что и для зарубежных миссий вагнеровцев нужно искать какую-то новую крышу.
«Вагнер» был расколот, потому что он имел тенденцию становиться самостоятельной влиятельной силой. И все-таки в России останется пустота на месте, где был «Вагнер», и это место может кто-то занять. Мы также не знаем точно, что будет с членами «Вагнера», которым идейно очень нравилась эта организация. Теперь, когда места Пригожина и Уткина, похоже, освободились, кто-то может попытаться заменить этих людей.
A member of the Russian terrorist group Wagner is upset because russian authorities ordered the graves of Wagner fighters to be torn down after the death of Prigozhin.— Saint Javelin (@saintjavelin) August 25, 2023
Submit this into the encyclopedia under the category of "fuck around and find out" pic.twitter.com/BYjAUOn3W7
Появляются и кадры, на которых вагнеровцы анонсируют предстоящие марши по городам России, но подлинность этих видео сложно проверить. Появилась также информация о ликвидации могил вагнеровцев, что вызывает ожесточение среди их «братьев по оружию». Но несомненно, что в рядах вагнеровцев немало тех, кто готов предпринять новый марш.
Видимых изменений, вероятно, можно ожидать в ближайшем будущем, потому что в этом мире власти обязательно начнется борьба за освободившиеся места, независимо от того, освобождаются ли они от людей или же от организаций. С учетом особенностей криминальной культуры России, можно не сомневаться, что борьба будет кровавой.