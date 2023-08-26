Совет уполномоченных «Отечества» принял заявление с требованием немедленной отставки Каи Каллас

Заявление совета уполномоченных партии «Отечество»

Эстония уже более полутора лет находится в авангарде сторонников Украины. Еще до начала полномасштабной войны мы поставляли Украине оружие и технику, которые помогли Украине сначала защитить свою свободу, а теперь и перейти в контрнаступление. Мы должны гордиться своим вкладом в борьбу за свободу, ведущуюся храбрым народом.

Однако сегодня вместо того, чтобы держать спину прямо, нам приходится опускать глаза, разговаривая с украинцами. У высшего представителя эстонского государства, премьер-министра страны, была тщательно скрываемая тайна. Компания с участием ее мужа во время войны перевозила товары в Россию, которая сейчас находится под санкциями, и обеспечивала обороты в миллионы и даже десятки миллионов евро как для себя, так и для своих деловых партнеров. Более того, сама премьер-министр внесла финансовый вклад в компанию своего мужа и, таким образом, стала получателем выгоды от аморального бизнеса.

Скандал с российскими перевозками и Каей Каллас уже четвертый день является главной темой эстонских СМИ. У премьер-министра же было куда больше времени подготовиться к этому разоблачению. Однако до сих пор она не смогла поделиться с общественностью убедительными объяснениями или сделать даже самый простой жест - извиниться. Вместо этого она общается с эстонцами на повышенных тонах, уходит от журналистов или отказывается появляться перед камерами.

Премьер-министр стала образцом двойных стандартов. За последние несколько дней она ясно показала, что требования и правила, которые она предъявляла эстонским компаниям в качестве премьер-министра - любой вид предпринимательской деятельности в России недопустим - не распространяются на членов ее собственной семьи. Это лицемерие не оставляет ей выбора.

Глава правительства Эстонии должен быть не только представительной фигурой страны, но и выразителем поддержки Украины во всем мире. Нынешний скандал нанес удар по репутации премьера, что снижает и авторитет Эстонии среди наших союзников. Премьер-министр обязана взять на себя политическую ответственность. «Отечество» требует отставки Кая Каллас.