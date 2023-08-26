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Задержанный в Финляндии лидер неонацистской группировки «Русич» Ян Петровский планирует запросить политубежище

«Новая Газета. Европа»
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Финская полиция. Фото иллюстративное.
Финская полиция. Фото иллюстративное. Фото: Petri Saarela/Shutterstock

Один из лидеров воевавшей на стороне России неонацистской диверсионно-штурмовой группы «Русич» Ян Петровский, задержанный в Финляндии, хочет запросить в стране политическое убежище. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.

Суд финской области Уусимаа 25 августа продлил срок содержания под стражей 36-летнего гражданина России. Заседание проходило в закрытом режиме, обвиняемый участвовал в заседании суда по видеосвязи.

В российском посольстве уточнили, что Петровского, также известного как Воислав Торден, задержали на основании миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа 20 июля. После этого его поместили центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища.

«23 августа 2023 года полиция информировала посольство об изменении В.И.Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму г.Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Только тогда стало известно, что В.И.Торден ранее носил фамилию Петровский», - говорится в сообщении посольства РФ.

Вопрос о возможной экстрадиции будет рассматриваться позднее.

36-летний россиянин подозревается в совершении террористических преступлений в Луганской и Донецкой областях с июня 2014 года по август 2015 года. Украина обратилась с запросом о его экстрадиции.

В группировке «Русич» заявили, что приостановят боевые задачи в Украине на время задержания Яна «Славяна» Петровского в Финляндии.

Пророссийский боевой отряд добровольцев-националистов «Русич» принимал участие в войне в Донбассе в 2014-2015 годах. В 2022 году его привлекли к боевым действиям в Украине, группировкой руководит командир Алексей Мильчаков. «Медуза» выясняла, что неонацисты забирают часть пожертвований, отправленных в благотворительный фонд Happy New Life для помощи ВСУ и беженцам.

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