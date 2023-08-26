Задержанный в Финляндии лидер неонацистской группировки «Русич» Ян Петровский планирует запросить политубежище

Суд финской области Уусимаа 25 августа продлил срок содержания под стражей 36-летнего гражданина России. Заседание проходило в закрытом режиме, обвиняемый участвовал в заседании суда по видеосвязи.

В российском посольстве уточнили, что Петровского, также известного как Воислав Торден, задержали на основании миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа 20 июля. После этого его поместили центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища.

«23 августа 2023 года полиция информировала посольство об изменении В.И.Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму г.Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Только тогда стало известно, что В.И.Торден ранее носил фамилию Петровский», - говорится в сообщении посольства РФ.

Вопрос о возможной экстрадиции будет рассматриваться позднее.

36-летний россиянин подозревается в совершении террористических преступлений в Луганской и Донецкой областях с июня 2014 года по август 2015 года. Украина обратилась с запросом о его экстрадиции.

В группировке «Русич» заявили, что приостановят боевые задачи в Украине на время задержания Яна «Славяна» Петровского в Финляндии.