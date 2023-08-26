Урмас Рейнсалу: правительство лишает семьи чувства экономической безопасности

«Во-первых, сокращение семейных пособий, во-вторых, лишение семей освобождения детей от налогов, в-третьих, отмена совместных деклараций супругов. Примечательно, что эти шаги направлены именно на чувство экономической безопасности и сплоченность. У правительства нет целенаправленной политики по семьям и демографии. Их путь - разрушение существующей сетки безопасности», - заявил Рейнсалу.

Он пообещал представить в Рийгикогу законодательное предложение о возвращении семьям пособий, которых их лишили.

«Наша цель - дружественная к детям страна, где нет препятствий для мечты семьи о детях. Это общечеловеческий принцип. Это также наш национальный долг для преодоления демографического кризиса», - сказал Рейнсалу.

Согласно последней переписи населения, в Эстонии проживало менее 900 000 человек, чьим родным языком был эстонский, и, по прогнозам, в каждом поколении число эстонцев будет сокращаться на 10 процентов.

«Эстонцы и сто лет спустя должны оставаться в большинстве на нашей земле, - сказал Рейнсалу и добавил, что у способности любого общества к интеграции есть социальные пределы. - Мы уже сейчас видим, что сокращается пространство использования эстонского языка. Правительство приступило к бюджетным переговорам. Надеюсь, что оно откажется от непонятной риторики министра финансов и программа перехода на образование на эстонском языке будет финансироваться в полном объеме. Это критический фактор успешности реформ».