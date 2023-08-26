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Урмас Рейнсалу: правительство лишает семьи чувства экономической безопасности

BNS
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Урмас Рейнсалу на заседании собрания уполномоченных партии «Отечество». Таллинн, 26 августа 2023 года.
Урмас Рейнсалу на заседании собрания уполномоченных партии «Отечество». Таллинн, 26 августа 2023 года. Фото: Sander Ilvest

Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу сказал в своем выступлении на заседании собрания уполномоченных партии в субботу, что правительство подходит к семейной и демографической политике идеологически, одновременно подрывая сплоченность семей и их чувство экономической безопасности.

«Во-первых, сокращение семейных пособий, во-вторых, лишение семей освобождения детей от налогов, в-третьих, отмена совместных деклараций супругов. Примечательно, что эти шаги направлены именно на чувство экономической безопасности и сплоченность. У правительства нет целенаправленной политики по семьям и демографии. Их путь - разрушение существующей сетки безопасности», - заявил Рейнсалу.

Он пообещал представить в Рийгикогу законодательное предложение о возвращении семьям пособий, которых их лишили.

«Наша цель - дружественная к детям страна, где нет препятствий для мечты семьи о детях. Это общечеловеческий принцип. Это также наш национальный долг для преодоления демографического кризиса», - сказал Рейнсалу.

Согласно последней переписи населения, в Эстонии проживало менее 900 000 человек, чьим родным языком был эстонский, и, по прогнозам, в каждом поколении число эстонцев будет сокращаться на 10 процентов.

«Эстонцы и сто лет спустя должны оставаться в большинстве на нашей земле, - сказал Рейнсалу и добавил, что у способности любого общества к интеграции есть социальные пределы. - Мы уже сейчас видим, что сокращается пространство использования эстонского языка. Правительство приступило к бюджетным переговорам. Надеюсь, что оно откажется от непонятной риторики министра финансов и программа перехода на образование на эстонском языке будет финансироваться в полном объеме. Это критический фактор успешности реформ».

«Мы требуем принятия закона, который позволял бы эстонцу в Эстонии получать обслуживание на эстонском языке и не поддерживал бы инициативы правительства по смягчению миграционной политики. Левый культурный переворот приступил к изменению понятия эстонскости. Премьер-министр Каллас ответила мне на фестивале мнений: «Каждый гражданин Эстонии и есть эстонец». На самом деле он им не является, не хочет, да и не должен быть», - заявил Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, левый переворот также пытается изменить понятие свобод, тогда как «Отечество» отстаивает именно свободы.

«Мы против продавливания закона о языке вражды в Рийгикогу, различных ограничений и мер слежки, ограничивающих свободу и приватность людей, которые планирует правительство», - заявил Рейнсалу, по оценке которого, в Эстонии сформировалось принципиальное политическое противостояние, обусловленное радикальной политикой правительства вместе с игнорирующим политическим стилем - и именно против этого «Отечество» и протестовало в Рийгикогу.

«Я пригласил лидеров партий на встречу перед началом политического сезона. Разумеется, текущий кризис создает для этого особый контекст. Я убежден, что эта коалиция должна принципиально скорректировать свою политику и стиль. Лидеры партий должны откровенно раскрыть свои взгляды и проявить способность к поиску общих позиций».

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