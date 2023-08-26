Из Британского музея было украдено около двух тысяч экспонатов

Бывший министр финансов Осборн заявил, что мелкие предметы, такие как ювелирные изделия, драгоценные камни и золотые самородки, которые не были выставлены на всеобщее обозрение, пропали.

Он признался Би-би-си, что никто не знает точного количества экспонатов, пропавших из музея.

«Я дам вам приблизительную оценку - две тысячи. Но я должен сказать, что это очень предварительная цифра», - сказал Осборн, добавив, что некоторые украденные вещи удалось вернуть, и это дает надежду.

Директор Британского музея Хартвиг ​​Фишер подал в отставку в пятницу, признав, что музей не отреагировал на сообщения о пропавших предметах должным образом.

На прошлой неделе музей объявил, что уволил одного сотрудника, и вызвал полицию после того, как обнаружил, что предметы из коллекции были потеряны, украдены или повреждены.

Среди этих предметов были золотые украшения с драгоценными или полудрагоценными камнями и стеклом 15 века до нашей эры - 19 века нашей эры.

Основанный в 1753 году музей в центре Лондона располагает богатой древнеегипетской коллекцией, в том числе знаменитым Розеттским камнем, а также археологическими находками из шумерских, ассирийских и азиатских городов, и мраморными скульптурами из афинского Акрополя.

По словам Осборна, это была оплошность руководства, так как оно не могло представить, что кто-то из их сотрудников украдет вещи.

«Мы полагаем, что музей является жертвой краж уже в течение длительного времени, и, честно говоря, можно было сделать больше, чтобы предотвратить их», - сказал он, добавив, что меры безопасности сейчас усилены.

Лондонская полиция заявила в четверг, что следователи допрашивают одного мужчину, но никто не был арестован.