Из Британского музея было украдено около двух тысяч экспонатов

Из Британского музея в Лондоне пропало более двух тысяч предметов искусства, сообщил сегодня председатель правления музея Джордж Осборн, признав, что полного каталога коллекции не существует.
Бывший министр финансов Осборн заявил, что мелкие предметы, такие как ювелирные изделия, драгоценные камни и золотые самородки, которые не были выставлены на всеобщее обозрение, пропали.
Он признался Би-би-си, что никто не знает точного количества экспонатов, пропавших из музея.
«Я дам вам приблизительную оценку - две тысячи. Но я должен сказать, что это очень предварительная цифра», - сказал Осборн, добавив, что некоторые украденные вещи удалось вернуть, и это дает надежду.
Директор Британского музея Хартвиг Фишер подал в отставку в пятницу, признав, что музей не отреагировал на сообщения о пропавших предметах должным образом.
На прошлой неделе музей объявил, что уволил одного сотрудника, и вызвал полицию после того, как обнаружил, что предметы из коллекции были потеряны, украдены или повреждены.
Среди этих предметов были золотые украшения с драгоценными или полудрагоценными камнями и стеклом 15 века до нашей эры - 19 века нашей эры.
Основанный в 1753 году музей в центре Лондона располагает богатой древнеегипетской коллекцией, в том числе знаменитым Розеттским камнем, а также археологическими находками из шумерских, ассирийских и азиатских городов, и мраморными скульптурами из афинского Акрополя.
По словам Осборна, это была оплошность руководства, так как оно не могло представить, что кто-то из их сотрудников украдет вещи.
«Мы полагаем, что музей является жертвой краж уже в течение длительного времени, и, честно говоря, можно было сделать больше, чтобы предотвратить их», - сказал он, добавив, что меры безопасности сейчас усилены.
Лондонская полиция заявила в четверг, что следователи допрашивают одного мужчину, но никто не был арестован.
Немецкий историк искусства Фишер заявил, что немедленно уйдет в отставку из-за случившегося. Он сказал, что как директор несет ответственность за то, что экспонаты пропали.