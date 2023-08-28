ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Единая школьная форма: превращение в казарму или равные возможности

Почти 200 лет школьная форма играет заметную роль в эстонском образовании. Несмотря на то, что в разное время она была не всегда обязательной, школьников, по одежде которых нетрудно определить место их учебы, мы встречаем и сейчас. В преддверии начала учебного года Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, нужна ли сегодня школьная форма.
Дарья Кулькова, фотограф (Таллинн)
- Уместна ли в современной школе единая форма одежды?
- Сама с формой никогда не сталкивалась, а вот мама рассказывала, как они носили одинаковые платья и передники с манжетами. Я слышала, что ношение формы делает всех равными, независимо от уровня достатка. Но, с другой стороны, тогда отсутствует возможность самовыражаться с помощью одежды. Форма забирает какую-то долю личной свободы. Считаю, что введение единой школьной формы было бы ошибкой.
- Является разница в возможности одеваться предпосылкой для буллинга?
- Нет. Предпосылки для буллинга не могут быть созданы одеждой, это всегда проблема воспитания в семье. Если в семье культ силы, если тебе внушили, что можно издеваться над человеком из-за внешности, способностей, достатка, религии, то ты и будешь унижать людей.
- Нужен ли в школе какой-то дресс-код?
- Да. В рамках разумного для школы какой-то дресс-код должен быть. Но жестко запрещать что-либо неправильно. Дети с детства должны думать об одежде как о способе самовыражения, о ее функциональности и удобстве, а не как об элементе дисциплины для подавления личности.
Наталья Симм, школьная медсестра (Хаапсалу)
- Нужна ли в современной школе единая форма одежды?
- Да. Нужна единая стандартная форма. Сейчас очень сильное расслоение между богатыми и бедными семьями проявляется в одежде. Особенно это касается подростков. Когда мы носили одинаковую форму, никто из нас не выделялся своими доходами. Из-за одежды не было издевательств друг над другом.
- А сейчас в школе одежда может быть поводом для издевательств и насмешек сверстников?
- Конечно. Чем старше ребята, тем жестче требования друг к другу в отношении внешнего вида. Кроссовки ни той фирмы, джинсы подешевле и начинается подтрунивание. Это наблюдается не только среди девушек, но и юношей. А к чему это приводит? Слезы, стрессы, снижение успеваемости и депрессии.
- Считаете что при единой форме, учеба была бы успешнее?
- Сейчас многие старшеклассники думают о том, как выглядеть не хуже своих товарищей. Они стараются найти подработку и если не удается соответствовать заявленному уровню, могут вообще бросить учебу. Форма уровняла бы детей, и они спокойно могли бы думать об учебе.
Инга Евсеева, студентка (Таллинн)
- Может ли одежда в школе стать поводом для насмешек сверстников?
- Одежда не может быть причиной буллинга, а вот внешность, вес, какие-то физические особенности могут. Это встречается в среде старшеклассников почти везде.
- Уместна ли в современной школе единая форма одежды?
- Мне кажется, что единая форма не нужна. Нужно иметь какой-то общий стандарт, но чтобы человек сама выбирал что ему носить. Не должно быть насильственного подавления свободы, а одежда - это свобода выбора. Чем свободнее человек, тем он успешнее будет учиться и выстраивать свои социальные связи. Форма сковывает свободу.
Заура Литус, повар (Рапла)
- Уместна ли в современной школе единая форма одежды?
- Думаю, нет. Я помню, в свои годы носила форму, это было привычно в то время, в той стране. У нас был очень строгий директор школы, и иногда мы испытывали панику, страх от того, что невыглаженный воротничок или фартук. Были требования к форме и к бантам, и к длине волос, и к цвету гольф. А сейчас другое время, мы в свободном мире живем и эта уравниловка не к чему.
- А вам не кажется, что школьная форма не давала повода для насмешек сверстников?
- Все зависит от воспитания. Не стоит дурное воспитание объяснять отсутствием формы. Молодежь сейчас очень просвещенная, развитая и ко многому относится с большим пониманием, чем мы в свое время. Дети стали разумнее и добрее сейчас.
- Нужен ли в школе какой-то дресс-код?
- Минимальный. Ребенок не должен бояться заявлять о себе, в том числе через одежду. А дресс-код такой: одежда должна быть удобной и практичной.
Глеб Пискун, студент (Таллинн)
- Нужна ли в современной школе единая форма одежды?
- Насчет формы я очень сомневаюсь. В начальных классах сам носил ее. Нет. Это жесткие рамки прошлого. Другое дело, если присутствует какой-то минимальный дресс-код. Недопустимо, чтобы человек приходил на учебу в училище или гимназию в рваной одежде. Нельзя надевать в учебное заведение ту одежду, которую мы носим в ночной клуб. Во всем нужно знать меру. Рубашка, джинсы, а не спортивные штаны или шорты для велосипеда, от этого вырабатывается чувство стиля.
- Считаете, что можно с помощью дресс-кода в школе привить чувство стиля?
- Не только можно, но и нужно. Форма не дает таких возможностей, она сама по себе стандартизирует человека, лишает его возможности самовыражения, смазывает индивидуальность. Где форма, там умения красиво одеваться нет. Именно в школе надо учить ребят стилю, эстетике, умению подбирать одежду и носить ее.
Александр Варягин, студент (Палдиски)
- Уместна ли в современной школе единая форма одежды?
- С одной стороны, форма дисциплинирует и уравнивает возможности ребят, с другой, исчезает возможность индивидуальности, какого-то творческого подхода в жизни. Мне кажется, что в школе не должно быть формы, пусть каждый одевается так, как он хочет и умеет. И не стоит бояться, что кто-то над кем-то будет смеяться.
- А нужен в школе какой-то дресс-код?
- Наверное. Дресс-код не должен пугать учащихся. Не должен закрепощать их в рамки жесткой дисциплины. А то знаете, если надел белую рубашку и черные глаженые брюки, то и побежать нельзя. Не должно быть такого, что дети превращаются в школе в маленьких серьезных взрослых. Дети должны быть детьми. То же касается и подростков, которые должны свободно себя чувствовать.
Наталья Медведева, историк (Таллинн)
- Уместна ли в современной школе единая форма одежды?
- Так она существует. У каждой гимназии и школы существуют головные уборы, по которым сразу видно, кто во французском лицее учится, кто в английском. А вот дальше у ребенка должно быть право выбора одежды. У ребенка должен быть сформирован вкус к различной характерной одежде, а не всю жизнь в этом стандартном переднике или пиджачке чтобы он ходил. Иначе психологически мы формируем в школе служанок и лакеев. Когда школа не мешает родителям формировать своим детям индивидуальный образ с помощью одежды, она создает основу для успешной учебы, где школьники не боятся быть личностью.
- Может ли одежда в школе стать поводом для насмешек сверстников?
- Нет. Это идет от воспитания. И буллинг должен искореняться моментально администрацией школы. Он порождает страх, появляются группы давления на слабых учеников, а может где-то появится и насилие, вымогательство. Тут не в одежде дело, а в профилактике такого рода нарушений. А вот некое соревнование между ребятами в том, как нужно выглядеть, как можно нести себя, носить одежду достойно, это полезно даже.
Тамара Смирнова, домохозяйка (Таллинн)
- Нужна ли в современной школе единая форма одежды?
- Школьная форма только уничтожает самостоятельность у детей, вырабатывает стадность, какую-то зависимость от коллективного мнения. Я хорошо помню это чувство общности, которое не давало быть самим собой. Нельзя было выделяться, надо было быть как все. Вот вся эта школьная жизнь - строем под барабан шагать, пусть она останется в прошлом навсегда. Современной школе это не нужно.
- А нужно ли в школе придерживаться какого-то дресс-кода?
- Надо выглядеть достойно гимназии или школы. Конечно, нельзя разодеться как на гулянку, но и индивидуальный стиль нужно поощрять. Сейчас школа - это не та казарма, в которую мы все ходили.
Комментарий автора
Обязательная форма для всех учащихся впервые появилась в Эстонии, как и на всей территории Российской Империи, в 1834 году. Тогдашний Государь Император Николай I, большой сторонник армейского порядка даже в гражданской жизни, подписал «Положение о гражданских мундирах». Жертвами палочной дисциплины российского монарха стали не только чиновники, но и дети.
Мальчикам и юношам необходимо было носить военный мундир с воротом стойкой, гербовыми пуговицами, шинель и фуражку. Девочки и барышни имели три комплекта форменных платьев с двумя видами передников, которые различались по цвету в зависимости от возраста: ученицы начальных классов - темно-синее платье, средних - сине-зеленое, а выпускницы - темно-коричневое.
После распада Российской Империи в 1918 году единая обязательная форма в школах и гимназиях была отменена. В период Первой Эстонской Республики она сохранялась исключительно по доброй воле администрации некоторых образовательных учреждений и имела рекомендательный характер.
Вновь в серую полувоенную массу юное поколение в СССР превратило в 1948 году. Оно совпало с разделением учебных заведений на мужские и женские, а регламентации подвергались даже прически школьников.
Мальчики в СССР до третьего класса обязаны были стричься наголо, девочкам разрешалась либо короткая стрижка, либо плотная коса с черным или белым бантом, убранная калачом. Форма была практически та же самая, что и при Николае I. Вернулась жесткая дисциплина, классы превратились в казарму, а школьный двор - в армейский плац.
Нельзя сказать, что требования к форме во всех республиках были одинаковыми. В Эстонии не было коричневых платьев с черными фартуками для девочек и серой армейской униформы для мальчиков. Клетчатые юбки, сарафаны, жилеты, даже брюки для девочек, синие костюмы для мальчиков значительно отличали школьников советской Эстонии от их сверстников из других союзных республик.
После обретения независимости в Эстонской Республике школьная форма была признана элементом угнетения личности ребенка и отменена. Однако пестрая толпа шумных детей на уроках понравилась не всем политикам и педагогам.
Полная и гарантированная свобода от школьной формы продлилась недолго, уже в 2013 году, согласно изменениям к закону «Об основной школе и гимназии», школы и гимназии снова получили право вводить обязательную школьную форму. Некоторые учебные заведения сегодня предъявляют требование к ее ношению лишь к учащимся начальных классов.