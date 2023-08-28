ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Единая школьная форма: превращение в казарму или равные возможности

- Считаете, что можно с помощью дресс-кода в школе привить чувство стиля?

- Не только можно, но и нужно. Форма не дает таких возможностей, она сама по себе стандартизирует человека, лишает его возможности самовыражения, смазывает индивидуальность. Где форма, там умения красиво одеваться нет. Именно в школе надо учить ребят стилю, эстетике, умению подбирать одежду и носить ее.

Александр Варягин, студент (Палдиски)

Александр Варягин. Фото: Денис Антонов

- Уместна ли в современной школе единая форма одежды?

- С одной стороны, форма дисциплинирует и уравнивает возможности ребят, с другой, исчезает возможность индивидуальности, какого-то творческого подхода в жизни. Мне кажется, что в школе не должно быть формы, пусть каждый одевается так, как он хочет и умеет. И не стоит бояться, что кто-то над кем-то будет смеяться.

- А нужен в школе какой-то дресс-код?

- Наверное. Дресс-код не должен пугать учащихся. Не должен закрепощать их в рамки жесткой дисциплины. А то знаете, если надел белую рубашку и черные глаженые брюки, то и побежать нельзя. Не должно быть такого, что дети превращаются в школе в маленьких серьезных взрослых. Дети должны быть детьми. То же касается и подростков, которые должны свободно себя чувствовать.

Наталья Медведева, историк (Таллинн)

Наталья Медведева Фото: Денис Антонов

- Уместна ли в современной школе единая форма одежды?