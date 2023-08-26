Вопрос о возможной отставке Кайи Каллас нельзя рассматривать в качестве какого-то отдельного случая, его следует воспринимать как часть череды скандалов с нынешним правительством. Каждый новый такой скандал все больше отдаляет власть от народа, делая ее все более самонадеянной и склонной к самоуправству, пишет Мартин Эхала, редактор раздела Ühiskond ja inimene в Postimees.
МНЕНИЕ ⟩ Власть развращается за счет бессилия народа перед ее самоуправством
В демократическом правовом государстве человек получает полномочия занимать должность чиновника непосредственно от народа или же от кого-то, кто уже наделен народом властными полномочиями. Таким образом, каждый государственный чиновник хотя бы косвенно, но получил свои полномочия именно от народа. Вот что означает фраза о том, что народ является носителем высшей силы.
Даже Путин заботится о формальной летитимности своей власти
Автократ же обладает властью, потому что он обладает репрессивной силой, позволяющей гарантировать, что никто не будет угрожать его власти. А уже его назначенец остается на своем посту только потому, что автократ имеет власть гарантировать ему эту должность, как бы ни было велико народное недовольство. И также он может просто отстранить своего назначенца от должности по автократическому усмотрению, просто потому, что в его власти так поступить.
Именно благодаря этому в России сохраняется путинская автократия. Там пока не было никого, кто мог бы отобрать у Путина власть. Но даже Путин тратит силы на то, чтобы сделать свою власть формально легитимной, то есть иметь хотя бы подобие народного мандата на удержание власти и ее применение.
В условиях верховенства закона, когда человек вступает в государственную должность, он только этим шагом уже дает народу ряд обещаний, даже если они и не выражены в форме принесения присяги. Во-первых, следовать закону и принципам хорошего управления. Во-вторых, нести ответственность перед обществом, поскольку вся общественная власть прямо или косвенно передана ее представителям народом.
Отставка показывает силу, а не слабость
Это означает, что занимающий государственную должность всегда ставит интересы тех, кто дал ему эти полномочия, выше любых личных отношений с другими лицами, выше лояльности к другим организациям. И если кто-то совершает ошибку, нарушая эти требования, то его отставка показывает, что человек не боится признать ошибку. Это показывает, что цель служения людям для него важнее, чем желание сохранить власть, которую дает ему должность.
Отставка также является выходом, если человеку приходится поддерживать политику, противоречащую его личным моральным принципам. Отставка в случае возникновения такой дилеммы показывает единство действий человека и его моральных принципов. Это важный рычаг, с помощью которого высокопоставленные правительственные чиновники могут противостоять политическим манипуляциям.
В обоих описанных случаях отставка дает человеку возможность сохранить свое моральное лицо и авторитет в глазах общественности. Также в обоих случаях отставка является важным средством, с помощью которого сама власть может удерживать себя от коррупции.
Успех популистов связан с разочарованностью в элитах
Исследования показали, что в Европе за последние 15 лет доверие людей к политическим партиям и возглавляемым ими правительствам неуклонно снижалось. Доверие к политикам на личном уровне также снизилось. Причина в том, что люди не чувствуют, что политические партии действительно представляют интересы своего электората в правительстве и парламенте и что они несут какую-то ответственность перед народом как носитель высшей власти. Это также одна из причин, почему за последнее десятилетие возросла поддержка популистских партий: их идея заключается в том, что элита морально прогнила и власть должна быть возвращена народу.
Недовольство так называемыми партиями «линии главного напряжения» существует и в Эстонии, и, вероятно, оно весьма широко распространено. А новый план нового правительства по проведению в жизнь ряда мер, которые не были упомянуты в предвыборной кампании, дал четкий сигнал о том, что правительство, мол, и не обязано представлять волю народа.
Очень многие политики пригасили и свое внутреннее моральное противоречие: ни один из министров в правительственной коалиции, ранее высказывавшихся против легализации однополых браков, не счел необходимым отказаться от министерского кресла. А министр финансов стал самым отважным апологетом налога на автомобили, хотя в прошлом он выступал против него. Возможно, это мелочи, но такие примеры показывают отсутствие у политиков морального стержня.
Помимо всего этого, с новым правительством за несколько месяцев произошло несколько скандалов и случаев конфликта интересов. Наиболее серьезными из них являются реагирование Вырклаева (точнее, отсутствие такового) на «шутки» Сильдама, а также российский бизнес семьи премьер-министра. Но в этих случаях никто из попавших в скандал не выразил желания уйти в отставку. А партнеры по коалиции пожали плечами. Евгений Осиновский заявил, что, несмотря на инцидент, сотрудничество в коалиции продолжается, Андрус Цахкна потребовал объяснений от премьер-министра, но на этом и все.
EKRE продолжает работать как красная тряпка
Чтобы сохранить лицо, они начали искать разные оправдания, например, что альтернативы Кае Каллас нет, потому что попадание в правительство EKRE - это в любом случае было бы хуже. По сути, этот аргумент дает нынешнему правительству свободу совершать ровно столько зла, чтобы на его фоне гипотетическое правительство EKRE выглядело все равно ужаснее. Только вот если бы и правительство EKRE уже начало бы казаться народу спасением, только тогда красные линии были бы пересечены.
Оправдание ошибок друг друга сделало участников коалиции невосприимчивыми к публичной критике. Чувство стыда пропало, ведь почти все удавалось как-то оправдать или извинить. И это несмотря на то, что общественность уже выражает свое недовольство в таких выражениях, что свидетельствуют об утрате к правительству всякого уважения, и, по сути, о возникновении презрения.
Коалиция перешла в круговую оборону
Парадоксальным образом, это дает правительству стимул продолжать в том же духе, ведь терять нечего: если подать в отставку, то вслед за уважением будет потеряна еще и власть. Это показывает, что сложился менталитет коррумпированной круговой обороны, когда ощущение священности власти внутри коалиции и ее непримиримое противостояние с оппозицией обеспечивают правительству единство, какие бы коррупционные или прочие нарушения со стороны любого из участников коалиции не выявлялись.
Но сам факт, что общественность относится с открытым презрением к правительству, но бессильна что-либо предпринять, показывает, что власть находится в опасном отчуждении от народа. Каждый случай отказа от отставки ухудшает ситуацию, отдаляет власть от народа, а также делает ее все более нахрапистой и автократичной.
Это тревожный звоночек. Чем глубже развивается это отчуждение, тем больше наша ситуация начинает напоминать Беларусь, где правит самодержец, потому что альтернативы для него нет, и где он сам создал такую ситуацию, в рамках которой из представителя народной власти постепенно превратился в самодержца.