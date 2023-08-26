МНЕНИЕ ⟩ Власть развращается за счет бессилия народа перед ее самоуправством

В демократическом правовом государстве человек получает полномочия занимать должность чиновника непосредственно от народа или же от кого-то, кто уже наделен народом властными полномочиями. Таким образом, каждый государственный чиновник хотя бы косвенно, но получил свои полномочия именно от народа. Вот что означает фраза о том, что народ является носителем высшей силы.

Даже Путин заботится о формальной летитимности своей власти

Автократ же обладает властью, потому что он обладает репрессивной силой, позволяющей гарантировать, что никто не будет угрожать его власти. А уже его назначенец остается на своем посту только потому, что автократ имеет власть гарантировать ему эту должность, как бы ни было велико народное недовольство. И также он может просто отстранить своего назначенца от должности по автократическому усмотрению, просто потому, что в его власти так поступить.

Именно благодаря этому в России сохраняется путинская автократия. Там пока не было никого, кто мог бы отобрать у Путина власть. Но даже Путин тратит силы на то, чтобы сделать свою власть формально легитимной, то есть иметь хотя бы подобие народного мандата на удержание власти и ее применение.