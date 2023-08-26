Скандал с поцелуем продолжается: глава испанской федерации футбола временно отстранен, федерация обвиняет жертву поцелуя во лжи

Скандал продолжается уже неделю. В прошлое воскресенье после победы сборной Испании над сборной Англии президент испанской футбольной федерации Луис Рубиалес прямо на трибуне поцеловал в губы нападающую испанок Дженнифер (Дженни) Эрмосо.

Рубиалес подвергся шквалу критики за свой поступок. ФИФА начала в отношении него дисциплинарное разбирательство и в субботу приняла решение о его временном отстранении с поста.

Ранее некоторые испанские политики и спортсмены предлагали ему уйти добровольно в отставку.

Ожидалось, что он сделает это в пятницу, но на экстренном заседании федерации футбола Испании он весьма эмоционально сообщил, что не собирается этого делать и намерен отстаивать свое доброе имя в суде.

Что произошло дальше, неясно, но в субботу утром федерация неожиданно заявила, что заявления самой Эрмосо, а также сделанные ее окружением от ее имени, являются ложью, и чиновники якобы готовы это доказать.

В федерации говорят, что определенно намерены защитить честь своего президента, каким бы сложным ни был путь официального разбирательства.

Заявления сторон

Луис Рубиалес с самого начала утверждал, что поцелуй был взаимным и что это произошло в эйфории победы и с согласия Эрмосо.

По его словам, он спросил, можно ли ее чмокнуть, и она ответила «ок». Кроме того, утверждает Рубиалес, именно она стиснула его в объятиях и приподняла.