ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту рынок альтернативного искусства собрал огромное количество посетителей: «Было не протолкнуться»

Таким образом, тем, кто смог пробраться через толпу, показалось очень освежающим наконец добраться до одной из галерей за углом, которая называется Art&Tonic, и в зале которой посетителей ждал художник и педагог Рауно Томас Мосс.

Художник и педагог Рауно Томас Мосс. Фото: Signe Oidekivi

Он сказал, что немного устал от галерейной ночи, закончившейся поздно вечером накануне, но очень счастлив среди картин, где настоящий мастер Хелле Вахерсалу вступает в диалог со своей ученицей Тееле Юлесоо.

Тот факт, что фестивальное настроение Aparaaditehas особо не слышно в галерее, не сделал его одиноким. Напротив! Он рассказал, что в галерею уже заходили четыре человека и он почувствовал себя очень нужным.

Цель галереи Art&Tonic - стимулировать рынок современного искусства Эстонии и, следовательно, доходы художников.

Сегодня на улице Кастани можно найти много развлечений, ориентированных на молодую аудиторию, а также предприятия общественного питания. В окрестностях Aparaaditehas проводятся пешие и велосипедные экскурсии, а завершается день концертом группы HUNT на секретной сцене Плантариума.