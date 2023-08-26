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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту рынок альтернативного искусства собрал огромное количество посетителей: «Было не протолкнуться»

Aime Jõgi Сигне Ойдекиви
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В субботу улица Кастани снова была закрыта для автомобильного движения, поскольку там разместились торговцы с рынков альтернативного искусства Мююрилиле и Аюоксе. Сегодня после полудня улица была настолько переполнена посетителями, что было трудно двигаться. 

Таким образом, тем, кто смог пробраться через толпу, показалось очень освежающим наконец добраться до одной из галерей за углом, которая называется Art&Tonic, и в зале которой посетителей ждал художник и педагог Рауно Томас Мосс.

Художник и педагог Рауно Томас Мосс.
Художник и педагог Рауно Томас Мосс. Фото: Signe Oidekivi

Он сказал, что немного устал от галерейной ночи, закончившейся поздно вечером накануне, но очень счастлив среди картин, где настоящий мастер Хелле Вахерсалу вступает в диалог со своей ученицей Тееле Юлесоо.

Тот факт, что фестивальное настроение Aparaaditehas особо не слышно в галерее, не сделал его одиноким. Напротив! Он рассказал, что в галерею уже заходили четыре человека и он почувствовал себя очень нужным.

Цель галереи Art&Tonic - стимулировать рынок современного искусства Эстонии и, следовательно, доходы художников.

Сегодня на улице Кастани можно найти много развлечений, ориентированных на молодую аудиторию, а также предприятия общественного питания. В окрестностях Aparaaditehas проводятся пешие и велосипедные экскурсии, а завершается день концертом группы HUNT на секретной сцене Плантариума.

Это восьмой по счету фестиваль Aparaditehas.

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