В субботу улица Кастани снова была закрыта для автомобильного движения, поскольку там разместились торговцы с рынков альтернативного искусства Мююрилиле и Аюоксе. Сегодня после полудня улица была настолько переполнена посетителями, что было трудно двигаться.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту рынок альтернативного искусства собрал огромное количество посетителей: «Было не протолкнуться»
Таким образом, тем, кто смог пробраться через толпу, показалось очень освежающим наконец добраться до одной из галерей за углом, которая называется Art&Tonic, и в зале которой посетителей ждал художник и педагог Рауно Томас Мосс.
Он сказал, что немного устал от галерейной ночи, закончившейся поздно вечером накануне, но очень счастлив среди картин, где настоящий мастер Хелле Вахерсалу вступает в диалог со своей ученицей Тееле Юлесоо.
Тот факт, что фестивальное настроение Aparaaditehas особо не слышно в галерее, не сделал его одиноким. Напротив! Он рассказал, что в галерею уже заходили четыре человека и он почувствовал себя очень нужным.
Цель галереи Art&Tonic - стимулировать рынок современного искусства Эстонии и, следовательно, доходы художников.
Сегодня на улице Кастани можно найти много развлечений, ориентированных на молодую аудиторию, а также предприятия общественного питания. В окрестностях Aparaaditehas проводятся пешие и велосипедные экскурсии, а завершается день концертом группы HUNT на секретной сцене Плантариума.
Это восьмой по счету фестиваль Aparaditehas.