Журналист о скандале премьер-министра: «Хлеб на столе Каллас куплен на кровавые деньги»

В субботу ведущие Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Хелдур Меэритс в радиопрограмме Kuku «Keskpäevatund» выяснили, что российский бизнес Арво Халлика оставил пятно на репутации премьер-министра и всей Эстонии. Пятно, которое очень тяжело будет смыть.
Хыбемяги отметил, что Кая Каллас была самым ярым противником ведения бизнеса с Россией с начала полномасштабной войны в Украине и боролась за прозвище «принцессы войны».
«К сожалению, деловые связи ее мужа с Россией продолжались. Конечно, об этой истории будут дополнительные подробности, но репутации премьер-министра уже нанесен непоправимый ущерб», - сказал Хыбемяги.
По словам Меэритса, вначале создавалось впечатление, что эстонская компания Metaprint сворачивает свою деятельность в России и грузовики вывозят из России остатки.
«Потом выяснилось, что наоборот поставки идут в Россию. Была найдена схема преодоления запрета на экспорт продукции. Речь идет о продажах в 30 миллионов евро. В Metaprint заявили, что не могут оставить России кредит в один миллиард рублей или десять миллионов евро. В то же время странно, как, черт возьми, им удалось продать столько долгов, когда в России обычно это работает так, что деньги выдаются вперед, и только потом приходит товар», - сказал Меэритс.
Страндберг заявил, что на самом деле в доме Кайи Каллас на столе лежит хлеб, купленный частично на кровавые деньги.
«Какова была причина внезапного предоставления мужу кредита? Вероятно, дело было в том, что банки не дают кредиты на финансирование определенных видов деятельности. Видимо нехватка денег была слишком велика», - сказал Страндберг.
Он признает, что Кая Каллас принесла моральную пользу всей Эстонии, поддержав Украину. Теперь, аналогично, из-за поступков Калласа репутация Эстонии оказалась запятнана.
По мнению Меэритса, Партия реформ с начала скандала вела себя совершенно неправильно.
«О Партии реформ говорят, что они хорошо справляются с связями с общественностью, но они точно не справляются с текущей ситуацией. Единственное, что было бы правильно, это сказать, что “я извиняюсь и сожалею”. Тогда у Каллас даже был бы какой-то шанс продолжить пост премьер-министра: на данный момент общественное мнение категорически против ее продолжения, и в конечном итоге это подорвет позиции и ее партнеров по коалиции», - сказал Меэритс.
По словам Хыбемяги, сейчас никто не верит, что Кая Каллас смогла выйти из ситуации за счет пары оправданий. «Мораль этой истории в том, что если человек занимает такое высокое положение, в какой-то момент отношения с его супругом также могут оказаться под пристальным вниманием», - сказал Хыбемяги.