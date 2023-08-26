Журналист о скандале премьер-министра: «Хлеб на столе Каллас куплен на кровавые деньги»

Хыбемяги отметил, что Кая Каллас была самым ярым противником ведения бизнеса с Россией с начала полномасштабной войны в Украине и боролась за прозвище «принцессы войны».

«К сожалению, деловые связи ее мужа с Россией продолжались. Конечно, об этой истории будут дополнительные подробности, но репутации премьер-министра уже нанесен непоправимый ущерб», - сказал Хыбемяги.

По словам Меэритса, вначале создавалось впечатление, что эстонская компания Metaprint сворачивает свою деятельность в России и грузовики вывозят из России остатки.

«Потом выяснилось, что наоборот поставки идут в Россию. Была найдена схема преодоления запрета на экспорт продукции. Речь идет о продажах в 30 миллионов евро. В Metaprint заявили, что не могут оставить России кредит в один миллиард рублей или десять миллионов евро. В то же время странно, как, черт возьми, им удалось продать столько долгов, когда в России обычно это работает так, что деньги выдаются вперед, и только потом приходит товар», - сказал Меэритс.

Страндберг заявил, что на самом деле в доме Кайи Каллас на столе лежит хлеб, купленный частично на кровавые деньги.

«Какова была причина внезапного предоставления мужу кредита? Вероятно, дело было в том, что банки не дают кредиты на финансирование определенных видов деятельности. Видимо нехватка денег была слишком велика», - сказал Страндберг.