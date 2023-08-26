Сб, 26.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ⟩ Зарплаты продолжат расти, а инфляция будет замедляться

Тынис Оя
, экономический журналист
Facebook Twitter
Comments
Деньги.
Деньги. Фото: Arvo Meeks

Сильный рост средней зарплаты как в первом, так и во втором квартале этого года привел нас к ситуации, когда, несмотря на достаточно быстрое продолжение инфляции, средняя реальная зарплата снова начала расти. Или другими словами: заработная плата снова будет расти быстрее, чем рост цен.

Рост реальной заработной платы представляет собой рост номинальной заработной платы за вычетом процентного изменения индекса потребительских цен.

Департамент статистики Эстонии сообщил в пятницу, что во втором квартале средняя зарплата выросла на 12,4 процента до 1873 евро в месяц. По сравнению с первым кварталом рост заработной платы несколько замедлился (в первом квартале средняя заработная плата выросла на 13,3 процента по сравнению с годом ранее, что стало самым быстрым ростом с 2008 года), но такого роста заработной платы, как в первом полугодии 2023, мы не видели уже 15 лет.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх