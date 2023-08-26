ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ⟩ Зарплаты продолжат расти, а инфляция будет замедляться

Департамент статистики Эстонии сообщил в пятницу, что во втором квартале средняя зарплата выросла на 12,4 процента до 1873 евро в месяц. По сравнению с первым кварталом рост заработной платы несколько замедлился (в первом квартале средняя заработная плата выросла на 13,3 процента по сравнению с годом ранее, что стало самым быстрым ростом с 2008 года), но такого роста заработной платы, как в первом полугодии 2023, мы не видели уже 15 лет.