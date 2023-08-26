Массовая гибель птенцов пингвинов в Антарктиде: лед ушел из-под лап, ученые предрекают катастрофу

Это событие произошло в конце 2022 года в западной части континента, выходящем в море Беллинсгаузена.

По словам ученых, без надлежащего оперения маленькие пингвины просто уходят камнем на дно, а те, кто уже в состоянии барахтаться в воде, все равно замерзают.

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Они предупреждают, что произошедшее можно считать предвестником катастрофы. По классификации Международного союза охраны природы (МСОП), императорские пингвины уже находятся в категории высокой угрозы исчезновения.

По словам полярного климатолога Кэролайн Холмс, скорость повышения температуры в Антарктиде превышает все предыдущие прогнозы, в результате чего ледяная платформа обитания пингвинов становится все более ненадежной: ее формирование зимой занимает больше времени, а летом она быстрее истончается.

Это приведет к тому, что к концу столетия более 90 процентов колоний императорских пингвинов практически исчезнут, прогнозируют ученые.

«Императорские пингвины в своем цикле размножения зависят от устойчивости слоя льда. Платформа, на которой они выращивают потомство, должна быть стабильной и обширной. В противном случае эти птицы столкнутся с большими проблемами», - сказал в интервью Би-би-си Питер Фретвелл из Британской антарктической службы (BAS).

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По его словам, выход из ситуации один - радикально сократить выбросы в атмосферу углекислого газа, способствующего глобальному росту температур.

Наблюдение за пингвинами