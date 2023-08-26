Планирует ли Украина запретить выезд из страны несовершеннолетним мальчикам?

В настоящее время молодым людям в возрасте 16 лет и старше разрешено покидать Украину без сопровождения родителей, однако в ЕС им необходимы опекуны. Если ребенок въезжает в страну в сопровождении доверенного лица, не получившего разрешения, могут возникнуть сложности.

В интервью «Радио Свобода Европа» украинский омбудсмен по делам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова привела такой пример: если внучка прибывает в ЕС с бабушкой, у которой нет прав опекунства, то их могут разлучить и передать под временную опеку незнакомому человеку.

К середине 2023 года в европейских странах было зафиксировано 240 случаев изъятия несовершеннолетних из семей беженцев и помещения их в соответствующие учреждения из-за различий в законодательстве Украины и этих стран. Законопроект № 9480 был разработан с целью предотвращения таких и подобных ситуаций и облегчения предоставления прав опеки более дальним родственникам и другим лицам.

Следует отметить, что в Украине мобилизации подлежат только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.