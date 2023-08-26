Планирует ли Украина запретить выезд из страны несовершеннолетним мальчикам?

24 февраля прошлого года Украины объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Они распространяются, за некоторыми исключениями, на украинских мужчин в возрасте 18-60 лет. Российские СМИ утверждают, что в Украине также начнется призыв мальчиков в армию с 16 лет, чему способствует внесенный в парламент законопроект № 9480, который якобы запретит им покинуть страну. Это полнейшая выдумка - ничего подобного в законопроекте нет, пишет rus.tvnet.lv.
На самом деле изменения направлены на то, чтобы предотвратить выезд несовершеннолетних беженцев без уполномоченного опекуна и, соответственно, разлучение их с сопровождающими лицами в странах ЕС.
11 августа в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 9480 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно защиты прав детей в случае временного выезда за границу».
Он еще не был официально зарегистрирован, когда российские СМИ уже начали лгать о содержании законопроекта. Они писали, что принятие предусмотренных поправок запретит выезжать из страны юношам в возрасте 16 и 17 лет.
Эти ограничение якобы планируют ввести, так как Украина потеряла так много солдат, что на фронте необходимы и несовершеннолетние. Например, прокремлевское издание "Военное обозрение" 9 августа написало:
"По данным многих украинских ресурсов, цель этого законопроекта совсем другая - оставить на Украине как можно больше молодежи, чтобы в случае необходимости поставить ее под ружье вместо воюющих за США или уже утилизованных взрослых".
В свою очередь представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошников сообщил прокремлевского агентству ТАСС, что Украина планирует оставлять мальчиков в стране до достижения ими совершеннолетия:
"Их планируют пересчитать, записать и не выпускать до мобилизации и последующей утилизации в интересах режима фронта".
Это неправда. Поправки к законопроекту предусматривают, что 16-17-летние подростки смогут выезжать из Украины только в сопровождении хотя бы одного из родителей (с согласия другого) или уполномоченного сопровождающего лица. Исключение составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, которые смогут выезжать из Украины с разрешения органов опеки и попечительства. Изменения коснутся всех подростков, а не только юношей. Именно поэтому нет оснований связывать их с мобилизацией.
В настоящее время молодым людям в возрасте 16 лет и старше разрешено покидать Украину без сопровождения родителей, однако в ЕС им необходимы опекуны. Если ребенок въезжает в страну в сопровождении доверенного лица, не получившего разрешения, могут возникнуть сложности.
В интервью «Радио Свобода Европа» украинский омбудсмен по делам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова привела такой пример: если внучка прибывает в ЕС с бабушкой, у которой нет прав опекунства, то их могут разлучить и передать под временную опеку незнакомому человеку.
К середине 2023 года в европейских странах было зафиксировано 240 случаев изъятия несовершеннолетних из семей беженцев и помещения их в соответствующие учреждения из-за различий в законодательстве Украины и этих стран. Законопроект № 9480 был разработан с целью предотвращения таких и подобных ситуаций и облегчения предоставления прав опеки более дальним родственникам и другим лицам.
Следует отметить, что в Украине мобилизации подлежат только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
Вывод: украинский законопроект № 9480 не запрещает выезд из страны мальчикам в возрасте 16 и 17 лет. В случае принятия новой редакции закона подростки этого возраста, в том числе и девочки, смогут покидать страну только в сопровождении родителей или уполномоченных опекунов, а при их отсутствии - с разрешения органов опеки и попечительства. Утверждение о том, что Украина планирует мобилизацию несовершеннолетних мальчиков, является необоснованным.