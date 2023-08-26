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В Тартумаа сгорел мансардный этаж жилого дома

Айме Йыги
, журналист
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Спасатели. Фото является иллюстративным.
Спасатели. Фото является иллюстративным. Фото: Urmas Luik

26 августа в 18:04 в Центр тревоги поступил звонок из деревни Райгаствере в Тартуской волости, где загорелась крыша двухэтажного деревянного дома. Люди находились снаружи.

На место происшествия прибыло больше спасателей, чем обычно: спасательные команды из Аннелинна, Йыгева и Табивере, а также волонтеры из Паламузе.

В результате пожара были уничтожены внутренние помещения второго этажа дома. По предварительной оценке спасателей, пожар начался из-за ошибки строителей. Никто из людей не пострадал.

Информацией о происшествии поделился пресс-секретарь спасательного центра Арви Уусталу.

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