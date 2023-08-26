Соревнование Ironman в очередной раз унесло жизнь участника

«В день, когда мы должны были отпраздновать самоотверженность и результаты спортсменов, участвовавших в IRONMAN 70.3, мы с грустью объявляем о смерти. Одного из спортсменов вытащили из воды примерно на середине дистанции заплыва. Спасатели оперативно оказали первую помощь, реанимация человека продолжились на берегу», - говорится в социальных сетях Ironman.

«Несмотря на все усилия, спортсмен скончался. Наши мысли со всеми родственниками погибшего, мы поддерживаем их, чем можем. Мы также выражаем огромную признательность медицинским работникам и сотрудникам службы безопасности, которые оперативно оказали помощь спортсмену», - говорится в посте.

Похожий инцидент произошел несколько недель назад на чемпионате Европы Ironman в Таллинне и его окрестностях. «С глубокой печалью сообщаем, что скончался участник воскресного чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне», - написали организаторы в Facebook.