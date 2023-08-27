Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе: из-за опасного маневра водителя пострадала пассажирка

В субботу, в 21.55 в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина на 12 километре шоссе Ассамалла-Кадрина произошло тяжелое ДТП: 40-летний мужчина на автомобиле Hyundai выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с автомобилем Audi A6, за рулем которого был 20-летний мужчина.