Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе: из-за опасного маневра водителя пострадала пассажирка

Вчера поздно вечером в Ляэне-Вирумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадала 43-летняя женщина.
В субботу, в 21.55 в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина на 12 километре шоссе Ассамалла-Кадрина произошло тяжелое ДТП: 40-летний мужчина на автомобиле Hyundai выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с автомобилем Audi A6, за рулем которого был 20-летний мужчина.
Как пишет Virumaa Teataja, водителю Audi первая помощь была оказана на месте. Пострадала 43-летняя пассажирка Hyundai, ее на машине скорой помощи доставили в больницу.
Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.