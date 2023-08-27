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Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе: из-за опасного маневра водителя пострадала пассажирка

rus.postimees.ee Март Рауба
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Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Caspar Sild

Вчера поздно вечером в Ляэне-Вирумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадала 43-летняя женщина.

В субботу, в 21.55 в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина на 12 километре шоссе Ассамалла-Кадрина произошло тяжелое ДТП: 40-летний мужчина на автомобиле Hyundai выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с автомобилем Audi A6, за рулем которого был 20-летний мужчина.

Как пишет Virumaa Teataja, водителю Audi первая помощь была оказана на месте. Пострадала 43-летняя пассажирка Hyundai, ее на машине скорой помощи доставили в больницу.

Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Caspar Sild
Фото: Caspar Sild
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