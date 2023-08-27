«Это мой дом»: Латвия отсрочила высылку 6000 граждан России

Со своей стороны, Людмила Сокол отмечает, что латышский в школе ей не преподавали, а экзамен на базовое знание языка она сдавала в 1990-е, чтобы иметь возможность работать. Сейчас же в повседневной жизни с большинством людей она говорит на русском. «Только в госучреждениях говорят на латышском, в магазине или со знакомыми я говорю на русском», - делится Людмила.

«Это очень странно, когда встречаются условные Наташа и Таня, и говорят по-латышски. А в Даугавпилсе преимущественно живут Наташи и Тани. Если мы все говорим по-русски, если мы все родились в русскоязычных семьях, то это наш родной язык. В моем городе, где я живу уже почти 38 лет, до сих пор не получилось создать латышскую среду. Мы можем сколько угодно насаждать уроки латышского в школах. Но если ребенок выходит за пределы школы и слышит преимущественно русскую речь, то он не будет говорить по латышски», - убеждена общественная активистка Ольга Петкевич.

Она занимается поддержкой и помощью россиянам, которых коснулись прошлогодние поправки в Закон об иммиграции. По оценке Петкевич, недостаток закона в том, что он не до конца реалистичен и его авторы не понимают, что людям, особенно старшего возраста, тяжело учить новый язык.

Неясное будущее