Цены в Эстонии растут уже несколько лет, и людям приходится искать в магазинах ценники со скидками. Аналитики в январе предсказывали, что цены на продукты питания стабилизируются к концу года, но изменило ли повышение цен покупательские привычки людей?
Для подписчиков
Видео ⟩ «Не могу позволить себе алкоголь, но взял бананы». Как рост цен повлиял на покупательские корзины жителей Эстонии?
На полках магазина Grossi больше всего бросаются в глаза разноцветные ценники. На первый взгляд, красных ценников довольно много, а в углу для продуктов, срок годности которых скоро истечет, довольно большой выбор товаров. Сырные куриные наггетсы, срок годности которых истекает на следующий день, стоят там 1,37 евро. Сырки, которые обычно стоят 49 центов за штуку, там выставлены по цене 22 цента за штуку.