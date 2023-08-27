Фото ⟩ Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: водитель доставлен в больницу

По предварительным данным, вчера в 17.45 в Вильяндимаа в деревне Пыхьяска на 13-м километре дороги Мудисте-Сууре-Яани-Вяндра Audi вылетел с дороги, перевернулся через крышу и приземлился в поле.

По словам находившегося на месте ДТП фотографа Кенно Соо, в полиции сказали, что авария могла произойти из-за проблем со здоровьем водителя. В момент ДТП в машине находились два человека. В больницу доставили только водителя.