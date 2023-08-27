СМИ: Россия перебросила свои бомбардировщики к границе с Финляндией

Россия перебросила несколько бомбардировщиков на авиабазу Оленья на Кольском полуострове, сообщает Yle со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Об этом свидетельствуют последние спутниковые снимки.
На снимках видно, что на авиабазе Оленья, что в 150 километрах от границы с Финляндией и немногим дальше от границы с Норвегией, находятся бомбардировщики Ту-95, Ту-160, Ан-22 и Ту-22М3.
По сообщению Barents Observer, в прошлом году после нападения Украины на авиабазу Энгельс Россия переместила свою технику дальше, за пределы досягаемости украинских ударов.
Авиабаза Энгельс расположена в 600 км от границы с Украиной.