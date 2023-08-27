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СМИ: Россия перебросила свои бомбардировщики к границе с Финляндией

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Ту-95.
Ту-95. Фото: Anonymous/Scanpix

Россия перебросила несколько бомбардировщиков на авиабазу Оленья на Кольском полуострове, сообщает Yle со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Об этом свидетельствуют последние спутниковые снимки.

На снимках видно, что на авиабазе Оленья, что в 150 километрах от границы с Финляндией и немногим дальше от границы с Норвегией, находятся бомбардировщики Ту-95, Ту-160, Ан-22 и Ту-22М3.

По сообщению Barents Observer, в прошлом году после нападения Украины на авиабазу Энгельс Россия переместила свою технику дальше, за пределы досягаемости украинских ударов.

Авиабаза Энгельс расположена в 600 км от границы с Украиной.

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