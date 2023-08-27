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Кричал от боли ⟩ Баскетболист покинул площадку на носилках: из-за тяжелой травмы ЧМ для него завершен

rus.postimees.ee Вилле Арике
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Лидер сборной Бразилии Рауль Нето получил травму во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира
Лидер сборной Бразилии Рауль Нето получил травму во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира Фото: Achmad Ibrahim/AP/Scanpix

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу бразильская команда одержала победу над Ираном со счетом 100:59, но радость от выигрыша была омрачена серьезной травмой защитника Рауля Нето.

К перерыву Бразилия уже вела со счетом 57:25, игра уже фактически была сыграна и второй тайм оставался уже лишь формальностью, но в его начале случился печальный инцидент. По данным Бразильской конфедерации баскетбола, Нето получил разрыв наколенного сухожилия, и для него чемпионат мира завершился.

В игре, проходившей в Джакарте, в начале третьей четверти матча Нето упал и закричал от боли, держась за правое колено. Игрок не смог самостоятельно подняться и покинул пределы площадки на носилках. Первоначальное подозрение на серьезную травму было подтверждено МРТ-обследованием. На восстановление после такой травмы уходит 6-12 месяцев, поэтому ему, вероятно, придется пропустить весь клубный сезон.

Нето, который провел на площадке четверть часа, сумел набрать восемь очков и сделать четыре результативные передачи.

В группе G Бразилия также встретится с Испанией и Кот-д'Ивуаром, матч между которыми Испания выиграла со счетом 94:64.

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