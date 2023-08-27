Кричал от боли ⟩ Баскетболист покинул площадку на носилках: из-за тяжелой травмы ЧМ для него завершен

К перерыву Бразилия уже вела со счетом 57:25, игра уже фактически была сыграна и второй тайм оставался уже лишь формальностью, но в его начале случился печальный инцидент. По данным Бразильской конфедерации баскетбола, Нето получил разрыв наколенного сухожилия, и для него чемпионат мира завершился.

В игре, проходившей в Джакарте, в начале третьей четверти матча Нето упал и закричал от боли, держась за правое колено. Игрок не смог самостоятельно подняться и покинул пределы площадки на носилках. Первоначальное подозрение на серьезную травму было подтверждено МРТ-обследованием. На восстановление после такой травмы уходит 6-12 месяцев, поэтому ему, вероятно, придется пропустить весь клубный сезон.

Нето, который провел на площадке четверть часа, сумел набрать восемь очков и сделать четыре результативные передачи.