Фото ⟩ В шаге от трагедии: на территории предприятия произошла утечка газа

Спасатели на месте установили, что по этому адресу работает предприятие зеленого газа Greengas OÜ, и позвонили ее владельцам. В течение часа приехал техник и отключил газ.

«Территория может быть закрыта, чтобы предотвратить и исключить возможность, что какой-нибудь злоумышленник нанесет вред. Но контакт газового облака и открытого огня может иметь трагические последствия», - написала спасательная команда Кунда на своей странице в Facebook.

Представитель Greengas OÜ Марко Тийман сказал, что в одном из баллонов наверху транспортного контейнера начал протекать предохранительный клапан. По его словам, ворота на территории предприятия заперты, но в данном случае прицеп стоял за воротами в очереди. «Мы также передали эту информацию владельцу контейнеров, поскольку в настоящее время мы арендуем эти контейнеры для перевозок», - добавил Тийман.