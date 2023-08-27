Фото ⟩ В шаге от трагедии: на территории предприятия произошла утечка газа

В Кунда в Ляэне-Вирумаа в субботу, 26 августа, из контейнера, который находился в прицепе, произошла утечка газа, запах которого распространился дальше. Человек, услышавший шипение протечки, вызвал спасателей.
Спасатели на месте установили, что по этому адресу работает предприятие зеленого газа Greengas OÜ, и позвонили ее владельцам. В течение часа приехал техник и отключил газ.
«Территория может быть закрыта, чтобы предотвратить и исключить возможность, что какой-нибудь злоумышленник нанесет вред. Но контакт газового облака и открытого огня может иметь трагические последствия», - написала спасательная команда Кунда на своей странице в Facebook.
Представитель Greengas OÜ Марко Тийман сказал, что в одном из баллонов наверху транспортного контейнера начал протекать предохранительный клапан. По его словам, ворота на территории предприятия заперты, но в данном случае прицеп стоял за воротами в очереди. «Мы также передали эту информацию владельцу контейнеров, поскольку в настоящее время мы арендуем эти контейнеры для перевозок», - добавил Тийман.
Пресс-секретарь Идаского спасательного центра сказал, что, к счастью, непосредственной опасности не возникло. Природный газ легко воспламеняется, но особенно опасен в закрытом пространстве. А на открытом воздухе он быстро улетучивается.