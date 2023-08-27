Фото и видео ⟩ Были слышны взрывы: на ходу загорелся фургон курьерской фирмы

Когда приехали спасатели, передняя часть фургона полыхала открытым пламенем. Она была полностью уничтожена. Спасателям удалось спасти от огня заднюю часть, однако она пострадала от воды. Фургон принадлежал курьерской фирме.

Руководитель по коммуникации Спасательного департамента Марек Кийк пояснил, что фургон начал дымиться во время движения, а вскоре из моторного отсека возле дворников вырвалось пламя.

«Водитель остановил машину на обочине и сумел выбраться, но когда приехали спасатели, моторный отсек и салон уже горели», - сказал он.

​Спасатели локализовали огонь, но в результате пожара у автомобиля лопнули шины. «Когда они лопнули, они произвели грохот, но взрыва не было», - заверил Кийк и добавил, что огонь особо не распространялся по грузовому отсеку, в основном горели салон и моторный отсек.