Результаты экспертизы: в России подтвердили гибель Пригожина

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Напомним, что частный самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина потерпел катастрофу в Тверской области 23 августа. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. В списке пассажиров был указан Пригожин, а также его «правая рука» в ЧВК Дмитрий Уткин.