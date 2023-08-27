Результаты экспертизы: в России подтвердили гибель Пригожина

CК РФ подтвердил, что имена пассажиров упавшего в Тверской области самолета «соответствуют списку». В этом списке было и имя Евгения Пригожина.
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», - говорится в сообщении Следственного комитета России.
Напомним, что частный самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина потерпел катастрофу в Тверской области 23 августа. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. В списке пассажиров был указан Пригожин, а также его «правая рука» в ЧВК Дмитрий Уткин.
Кто в итоге погиб?
По данным полетного листа, пассажирами разбившегося рейса были Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и Евгений Пригожин.
Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.