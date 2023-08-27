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Видео ⟩ Главного тренера сборной Италии за дикий нрав удалили уже во второй игре ЧМ

Ярмо Ягомяги
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Главный тренер Италии Джанмарко Поццекко несколько раз выходил из себя.
Главный тренер Италии Джанмарко Поццекко несколько раз выходил из себя. Фото: Aaron Favila/AP/Scanpix

Джанмарко Поццекко, главный тренер сборной Италии по баскетболу, не утратил страсти к игре.

Тренер, который через пару недель отметит свое 50-летие, завелся в матче второго круга чемпионата мира против Доминиканской Республики. Поццекко, споривший с судьями, получил первый технический фол в конце первой четверти, а второй за несколько минут до конца первой половины встречи. Второе нарушение означало скамейку запасных, но и в этом случае главного тренера удаляют с игры.

Всего в первом тайме Италия получила четыре технических фола.

Как свойственно Поццекко, перед уходом в раздевалку он обнял своих подопечных и похлопал по плечу соперников. Тренер, который несколько сезонов назад тренировал Каспара Трейера в «Динамо Сассари», пытался вернуться в зал, но правилами это не допускается.

Если Италия выиграла первую четверть со счетом 19:13, то к перерыву доминиканцы сократили разницу до 38:39. Имея преимущество 31:17 в третьей четверти, последние перехватили инициативу и уже вели до конца: 87:82.

В стане победителей блестяще сыграл Андрес Фелис, зарабатывающий на хлеб в испанском «Ховентуде», забросив семь трехочковых и набрав за игру 24 очка. Звезда NBA Карл-Энтони Таунс набрал ровно столько же очков, но сделал и 11 подборов.

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A-alagrupp. Фото: Kuvatõmmis

Германия обыграла Австралию со счетом 85:82 в битве фаворитов группы Е. Напряжение сохраялось до последних секунд: Маодо Ло забил решающий мяч за несколько мгновений до конца матча.

Лучшим из победителей стал Деннис Шредер с 30 очками и восемью передачами. Пэтти Миллс принес Австралии 21 очко.

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E-alagrupp Фото: Kuvatõmmis

Черногория с успехом продолжает в подгруппе D, разгромив Египет со счетом 89:74. Никола Вучевич стал лучшим из победителей вторую игру подряд с 16 очками.

D-alagrupp.
D-alagrupp. Фото: Kuvatõmmis

В матче между Канадой и Ливаном победу со счетом 128:73 одержали канадцы. Вечером также сыграют Филиппины и Ангола, Япония и Финляндия, Литва и Мексика, Франция и Латвия.

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