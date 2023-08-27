Фото и видео ⟩ Из Ласнамяэ в центр города: смотрите, как выглядит новая велосипедно-пешеходная дорожка

Вице-мэр города Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) сказал, что новая велосипедно-пешеходная дорога пройдет по зеленому коридору Ласнамяэ, который изначально задумывался как единое целое для всего района, а также как зеленый маршрут от Кадриорга до восточной границы города.

В ходе второго этапа строительных работ был построен участок дороги длиной 1,1 км от Смуули-теэ до улицы Валге. Новый участок дороги в основном проходит параллельно улице Лийкури по краю зеленого коридора Ласнамяэ, а после пересечения улицы Выйдуйоксу дорога направляется в сторону улицы Валге.

Зоны движения пешеходов и велосипедистов на строящейся дороге были разделены. Пешеходная дорожка вымощена брусчаткой, а велосипедная дорожка – асфальтом. Для любителей бега рядом с пешеходной дорожкой проложена беговая дорожка, покрытая измельченной корой.

Вдоль велосипедно-пешеходной дороги построены карманы для отдыха, оборудованные скамейками и урнами для мусора, а на участке дороги для велосипедистов был установлен велонасос, две стойки для обслуживания велосипедов и 12 велосипедных парковок. Вдоль пешеходной дорожки так же появились зоны с резиновым покрытием для отдыха, занятий спортом и спортивных игр, в том числе и площадка для уличного баскетбола.

На новом участке дороги также установлены два пункта питьевой воды. Чтобы обеспечить велосипедистам и пешеходам безопасное пересечение дороги и снизить скорость движения автомобилей на улице Выйдуйооксу, в ходе строительных работ был установлен лежачий полицейский. Для безопасности слабовидящих участников движения перед пешеходными переходами была установлена специальная тактильная плитка. Помимо строительства дороги было установлено светодиодное уличное освещение и специальное освещение пешеходных переходов.

В рамках озеленительных работ были высажены 14 обыкновенных дубов, 66 тополей, 21 белая рябина, 16 кленов, 330 обыкновенных лещин и 4700 красных ив. В ходе работ по благоустройству также были разбиты различные насаждения, покрытые луговыми растениями.