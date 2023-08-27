Галерея ⟩ Юри Ратас организовал велосоревнование на велодроме Пирита

«Идея организации велосоревнования возникла много лет назад из желания предложить семьям возможность вместе заниматься оздоровительным спортом на свежем воздухе и приятно проводить время», - сказал Ратас.

На мероприятии предлагались посильные дистанции для детей и взрослых и отдельная дистанция ​​для тех, кто передвигается на коляске.

«Я рад, что большое количество участников в этом году еще раз доказало, что велоспорт – любимый вид спорта среди любителей спорта всех возрастов», - отметил Ратас.